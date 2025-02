Racing vence o Botafogo e fica próximo do título da Recopa Sul-Americana

O Botafogo está próximo de perder o segundo título da temporada. O Glorioso viajou até a Argentina nesta quinta-feira, 20, para enfrentar o Racing em primeiro encontro válido pela Recopa Sul-Americana. La Acade venceu o time brasileiro por 2 a 0 no El Cilindro, em Avellaneda, e se aproximou do grito de campeão.

A volta acontece na próxima quinta-feira, 27, no Nilton Santos e o Botafogo vai precisar ao menos de uma vitória com dois gols de diferença para forçar os pênaltis. Menos que isso o título ficará com o Racing.

Na esteira do que aconteceu na Supercopa do Brasil, a equipe do Botafogo continua sentindo a ausência de um treinador. Mesmo com um elenco qualificado, o time brasileiro apresentou muitas dificuldades contra o Racing e pouco fez no setor ofensivo.

La Acade viu o jogo ficar a seu favor aos 24 minutos, quando Barboza acertou o braço em Martinez e a arbitragem assinalou pênalti. Na conversão, Vietto colocou os argentinos na frente. Na sequência, o jogo ficou truncado e faltoso, melhor para o time da casa.

Nos segundo tempo, entre a pressão argentina e alguns lances amarrados, Igor Jesus teve a chance do empate. O atacante sequer conseguiu dominar a bola para finalizar e o castigo veio cinco minutos depois. Em tabela rápida com Salas, Martínez encobriu o goleiro John e aumentou a vantagem no El Cilindro.

O Racing passou a descer com perigo pelo lado de Martirena, que participou de um par de lances perigosos. Aos 42 minutos, Cuiabano foi desarmado por Nardoni e ficou no chão. O brasileiro acertou chute em Colombo e recebeu vermelho direto.

Ao som do apito final, o Botafogo agradeceu ter perdido por apenas 2 a 0 fora de casa.