A festa estava armada no lendário estádio Azteca, e a seleção do México não decepcionou os mais de 80 mil torcedores presentes. Na tarde desta quinta-feira, 11, na partida de abertura da histórica Copa do Mundo de 2026, os donos da casa dominaram a África do Sul e venceram por 2 a 0.

Em um duelo marcado por falhas defensivas e indisciplina — com três cartões vermelhos distribuídos pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio —, os gols de Quiñones e Raúl Jiménez garantiram os primeiros três pontos para os mexicanos no Grupo A.

Pressão alta e o erro fatal

O México começou a partida impondo seu ritmo e sufocando a saída de bola sul-africana. A estratégia agressiva deu resultado logo aos 9 minutos de jogo. Após um erro crasso de domínio do zagueiro Sithole na entrada da própria área, a seleção mexicana recuperou a posse em alta velocidade. O atacante Quiñones não perdoou: bateu rasteiro por entre as pernas do goleiro Williams para explodir o Azteca e marcar o primeiro gol do Mundial.

A pressão continuou intensa, e o placar só não foi ampliado na primeira etapa graças aos momentos de tensão que pararam nos detalhes. Aos 42 minutos, Williams fez um verdadeiro milagre em finalização de Jiménez. No minuto seguinte, o próprio Quiñones quase marcou o segundo, mas viu seu chute caprichoso parar no pé da trave.

Expulsões e o golpe de misericórdia

Se a situação já era difícil para os africanos, tornou-se insustentável logo no início da etapa final. Aos 4 minutos, Sithole, que já havia falhado no primeiro gol, coroou sua atuação trágica cometendo falta dura em Gutierrez, que partia livre em direção à área, e recebeu o cartão vermelho direto. Com um a mais em campo, o México passou a administrar a posse de bola com tranquilidade, ditando o ritmo ao som de “olé” das arquibancadas.

O golpe de misericórdia veio aos 22 minutos. Alvarado recebeu no bico da grande área pela direita, ergueu a cabeça e cruzou com precisão. Raúl Jiménez apareceu completamente livre na segunda trave e testou firme para o chão, vencendo o goleiro e ampliando a vantagem para 2 a 0.

Festival de cartões e próximos passos

A reta final da partida perdeu em qualidade técnica e ganhou em nervosismo. Aos 38 minutos, após revisão do VAR comandada pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, o sul-africano Zwane foi expulso por acertar o rosto de Alvarado. Já nos acréscimos, foi a vez do mexicano Montes receber o vermelho direto por parar um contra-ataque com uma falta dura, encerrando a estreia com três expulsões no total.

Com o apito final, o México celebra a liderança provisória do Grupo A e agora se prepara para enfrentar a Coreia do Sul na próxima rodada. Já a África do Sul, após uma estreia para esquecer, tentará juntar os cacos e buscar a recuperação contra a Tchéquia.