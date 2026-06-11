O brasileiro Wilson Pereira Sampaio foi um dos protagonistas da abertura da Copa do Mundo de 2026. O árbitro goiano distribuiu três cartões vermelhos na vitória por 2 a 0 do México diante da África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira, 11.

Wilton mandou mais cedo para o chuveiro os sul-africanos Yaya Sithole e Themba Zwane e o mexicano César Montes.

Com isso, Wilton entrou para a história como o primeiro juiz a expulsar três atletas em uma abertura de Copa desde 1930.

O árbitro goiano, que participa de sua segunda Copa consecutiva, precisou recorrer ao VAR para confirmar a expulsão de Zwane. Após assistir à agressão, Wilton anunciou a decisão em inglês, mas não foi bem compreendido pelos sul-africanos.

Quase um recorde

De acordo com Rodolfo Rodrigues, colunista de PLACAR, apenas um jogo teve mais cartões vermelhos que este na história das Copas: Portugal 1 x 0 Holanda, na Copa de 2006, que acabou conhecida como “A Batalha de Nuremberg”, com quatro vermelhos.

4 – Portugal 1 x 0 Holanda (2006) – 2 de Portugal, 2 de Holanda

3 – Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia (1938) – 2 do Brasil, 1 da Tchecoslováquia

3 – Hungria 4 x 2 Brasil (1954) – 2 do Brasil, 1 da Hungria

3 – Dinamarca 1 x 1 África do Sul (1998) – 2 da Dinamarca, 1 da África do Sul

3 – Itália 1 x 1 Estados Unidos (2006) – 2 dos EUA, 1 da Itália

3 – Croácia 2 x 2 Austrália (2006) – 2 da Croácia, 1 da Austrália

3 – México 2 x 0 África do Sul (2026) – 2 da África do Sul, 1 do México