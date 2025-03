Pedro Severino, do Bragantino, é transferido em estado ‘grave e estável’

O jogador Pedro Sevarino, da base do Red Bull Bragantino, segue em estado grave de saúde, mas com o quadro estável. Envolvido em um acidente de trânsito na madrugada da última terça-feira, o jovem de 19 anos foi transferido de Americana para o hospital da Unimed em Ribeirão Preto, nesta quinta-feira, 6, a pedido dos pais.

Filho do ex-jogador Lucas Severino, com passagem pela seleção brasileira e pelo Corinthians, Pedro é uma das grandes promessas do Botafogo-SP e havia sido contratado por empréstimo pelo Bragantino na última semana.

Após o acidente, Pedro foi encaminhado ao hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, onde foi detectado um traumatismo craniano. Em estado grave, o jovem chegou a entrar no protocolo de morte cefálica, mas o processo acabou sendo interrompido por um reflexo de tosse.

“O paciente permanece em estado grave e estável. O caso será acompanhado pelas equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital, que já iniciou avaliação médica do paciente”, informou o Hospital Unimed de Ribeirão, em Boletim Médico desta quinta.

Entenda o acidente

Pedro Severino e Pedro Castro estavam à caminho do CT do Bragantino, em Atibaia, quando aconteceu o acidente durante a madrugada de terça. De acordo com a Polícia Civil, o motorista contratado pelos pais de Severino dormiu ao volante e o carro entrou na traseira de um caminhão, na altura de Americana.

O motorista testou negativo no bafômetro e relatou que havia dormido antes de realizar a viagem, entre às 18h e 02h.

Pedro Castro apresentou ferimentos leves e deixou o hospital ainda na terça-feira, enquanto Pedro Severino permaneceu na UTI. Os dois voltam da folga de carnaval para se reapresentar ao Massa Bruta.