Paulistas superam Cariocas em público no estadual

Os campeonatos estaduais de futebol no Brasil têm se destacado não apenas pelo desempenho das equipes em campo, mas também pela significativa presença de torcedores nos estádios. Na primeira fase das competições de 2025, os clubes paulistas, como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, atraíram um público total de 649 mil pessoas, superando em 300 mil torcedores os clubes cariocas, como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

Essa diferença de público se reflete diretamente nas receitas de bilheteria. As equipes de São Paulo arrecadaram R$ 37,9 milhões, enquanto os times do Rio de Janeiro somaram R$ 19,3 milhões. O Corinthians, por exemplo, liderou o ranking de público, levando 262 mil torcedores à Neo Química Arena, um número superior ao de Botafogo, Fluminense e Vasco juntos.

Por que os clubes paulistas atraem mais torcedores?

Um dos fatores que explicam a maior presença de público nos jogos dos clubes paulistas é a forte base de sócios-torcedores. De acordo com Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, a fidelização dos torcedores através de programas de sócios é crucial para a saúde financeira dos clubes. Esses programas não só garantem uma receita constante, mas também criam um vínculo emocional entre o clube e seus torcedores.

Além disso, o Campeonato Paulista é considerado o estadual mais rentável do Brasil, com a maior premiação do país e parcerias publicitárias significativas. A presença de craques renomados e a entrada de recursos de empresas de apostas também contribuem para o sucesso financeiro da competição.

Como a experiência nos estádios influencia a presença de público?

A experiência oferecida nos estádios é outro fator determinante para atrair torcedores. Espaços como lojas, restaurantes e camarotes proporcionam uma vivência além dos 90 minutos de jogo. Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, destaca que os camarotes oferecem uma experiência única, incentivando os torcedores a voltarem aos estádios.

No Allianz Parque, por exemplo, a Gourmet Sports Hospitality oferece uma variedade de opções gastronômicas, incluindo uma parrilla nos corredores do gol Sul. Essas iniciativas tornam a ida ao estádio mais atrativa, aumentando a presença de público.

Quais tecnologias estão sendo implementadas para melhorar a segurança nos estádios?

A segurança é uma preocupação crescente nos eventos esportivos. Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, enfatiza a importância de tecnologias como o reconhecimento facial para garantir a integridade dos torcedores. Essas medidas não apenas aumentam a segurança, mas também melhoram a experiência geral dos espectadores, incentivando-os a frequentar os estádios com mais frequência.

Com a modernização dos estádios e a implementação de tecnologias avançadas, os clubes esperam não apenas aumentar a presença de público, mas também oferecer uma experiência mais segura e agradável para todos os torcedores.