A volta de Neymar ao futebol brasileiro é uma possibilidade concreta. Direto dos Estados Unidos, onde o Flamengo realiza sua pré-temporada, o jornalista Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro, informou nesta sexta-feira, 17, no Opinião PLACAR, que o astro pode fazer um inusitado contrato ‘multiclube’ com a equipe carioca e com o Santos.

O interesse de Neymar seria em disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo e depois retornar ao Santos, clube que o revelou para o futebol. A nova competição da Fifa acontece entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos. O Flamengo está no Grupo D, ao lado de Chelsea, Espérance (Tunísia) e León (México).

“Conversei com um dos representas do patrocinador máster do Flamengo [Pixbet], que preferiu ficar em off, coloquei ele na ligação hoje com o Felippe Facincani. Conversamos com e ele apresentou algo ainda superficial que é um contrato ‘multiclube’, algo que eu nunca tinha pensado. Ele fala do Neymar já vir para o Brasil sabendo que jogaria seis meses no Flamengo tendo um pré-contrato para já jogar em seguida no Santos. Olha que loucura”, contou Gabriel Reis no programa Opinião PLACAR.

“A patrocinadora não quer atropelar o clube, quer esperar o Flamengo tomar uma decisão, mas avisou que está com disposição de ajudar com questão salarial. O Neymar é uma possibilidade no futebol brasileiro”, prosseguiu.

Segundo o Paparazzo Rubro-Negro, os empresários da Pixbet, patrocinadora do Flamengo, estão dispostos a conversar com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre uma possível negociação. A empresa conseguiria bancar até 50% do salário do jogador para o clube rubro-negro e depois repassá-lo ao Santos.

Em entrevista ao canal do ex-jogador Romário no YouTube, Neymar falou sobre a decisão de atuar por um dos times.

“Sempre tive vontade de jogar no Flamengo, mas o Santos o amor de criança, é a minha casa”, disse ao Baixinho.

Neymar segue sem atuar no Al-Hilal desde 2023, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo. No retorno aos gramados, em 2024, sentiu uma nova lesão e segue afastado desde então. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e deve seguir de fora da equipe comandada por Jorge Jesus.

