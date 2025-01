Neymar segue com o futuro incerto no Al-Hilal e um possível retorno ao futebol brasileiro pode surgir como possibilidade. De acordo com as informações do jornalista Gabriel Reis, conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, a Pixbet, patrocinadora máster do Flamengo, teria interesse em negociar a vinda do atacante brasileiro ao time carioca.

Segundo a informação divulgada pelo jornalista, empresários da Pixbet estão dispostos a conversar com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre uma possível negociação. A patrocinadora máster do clube conseguiria bancar até 50% do salário do jogador para o clube rubro-negro.

Mais cedo, nesta quinta-feira, 16, Neymar foi entrevistado pelo ex-jogador e tetracampeão mundial Romário e respondeu sobre um possível retorno ao futebol brasileiro. O atleta confessou sofrer um dilema entre razão e emoção para jogar no Flamengo ou no Santos.

“Sempre tive vontade de jogar no Flamengo, mas o Santos o amor de criança, é a minha casa”, disse ao Baixinho.

O Flamengo não deve ser o único interessado em Neymar, que já foi procurado também pelo Chicago Fire, da MLS, dos Estados Unidos.

Neymar segue sem atuar no Al-Hilal desde 2023, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo. No retorno aos gramados, em 2024, sentiu uma nova lesão e segue afastado desde então. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e deve seguir de fora da equipe comandada por Jorge Jesus.