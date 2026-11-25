O Palmeiras teve novidades importantes nas atividades realizadas na Academia de Futebol nesta quarta-feira, 25. O lateral esquerdo Joaquín Piquerez e o zagueiro Murilo avançaram em seus processos de reabilitação e cumpriram parte do treinamento integrados ao elenco alviverde.

A dupla iniciou o período de transição física e participou dos trabalhos com bola. Ambos buscam recuperar o ritmo ideal para ficarem à disposição da comissão técnica na final da Libertadores neste sábado, 28, contra o Estudiantes.

O técnico Abel Ferreira orientou exercícios táticos no gramado e definiu ajustes estratégicos para o confronto. O elenco alviverde finalizou os trabalhos em São Paulo antes de embarcar rumo a Montevidéu, capital uruguaia, onde a decisão será realizada.

O Verdão entra em campo contra o Estudiantes no Estádio Centenário. Em busca do tetracampeonato do torneio sul-americano, o clube paulista espera contar com força máxima no setor defensivo.