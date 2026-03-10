O São Paulo anunciou Roger Machado como novo treinador da equipe. O gaúcho chega para substituir Hernán Crespo, que foi demitido na manhã da última segunda-feira, 9, por desavenças com a diretoria.

O novo comandante chegou à capital paulista nesta manhã e já falou como novo comandante tricolor. A estreia de Roger será já nesta quinta-feira, 12, contra a Chapecoense, no Canindé, pelo Campeonato Brasileiro.

Ao menos em estilo de jogo, a chegada do ex-jogador representa rupturas no que estava sendo construído por Crespo.

As diferenças entre Crespo e Roger

Exemplo claro disso é o estilo de marcação: enquanto o argentino constroi suas equipes com perseguições individuais, os times de Roger Machado, tradicionalmente, trabalham com marcação em zona.

Outra mudança a ser analisada é a estrutura-base do time. Antes, o Tricolor atuava entre duas formações: o 4-3-1-2 e o 3-5-2. Em ambas, a ideia consistia em um trio de meio-campista de mais controle e uma dupla de ataque, permitindo a escalação de Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri juntos.

Roger, por sua vez, optou por escalar equipes em 4-2-3-1 em esmagadora parte de sua carreira. Isso indica a manutenção de um meio de campo mais cheio, mas indica uma não-utilizacão de dois atacantes, em detrimento de dois jogadores abertos.

Em seu último trabalho, no Internacional, o técnico optou por essa formação, com protagonismo ofensivo aos laterais. Ao contrário disso, o São Paulo cresceu de rendimento recente com impacto menos agudo de seus laterais.