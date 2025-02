O novo vestiário do Santos após a chegada de Neymar

O estádio Vila Belmiro, casa do Santos Futebol Clube, está passando por uma transformação significativa. As reformas estão sendo lideradas pela arquiteta Leonice Alves, conhecida por seus projetos em residências de alto padrão. Com o apoio do pai de Neymar, que busca parcerias para modernizar as instalações do clube, a renovação promete trazer um novo visual e funcionalidade para o estádio.

O projeto de reforma é uma resposta à necessidade de atualizar as instalações do Santos, especialmente com a presença de jogadores de renome como Neymar. A arquiteta Leonice Alves foi escolhida para liderar essa empreitada, graças ao seu trabalho em uma residência de luxo para o coach Bruno Avelar, amigo da família Neymar. As reformas abrangem não apenas o vestiário, mas também outras áreas importantes do estádio.

Neymar volta a jogar pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Quais são as principais mudanças no vestiário do Santos?

O vestiário da Vila Belmiro está recebendo uma atenção especial. As reformas começaram pela área de aquecimento, onde o gramado sintético foi substituído. A empresa responsável por essa mudança é a Soccer Grass, conhecida por cuidar do campo do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O novo gramado sintético, com fios de 60 milímetros, é uma inovação no Brasil e será também instalado na Arena Condá, da Chapecoense.

Além do gramado, as reformas incluem alterações nas paredes e na iluminação, proporcionando um ambiente mais moderno e funcional para os jogadores. A empresa Forttus está encarregada de instalar portas blindadas no vestiário e nos armários dos atletas, garantindo maior segurança e privacidade.

Outras áreas do estádio que estão sendo reformadas

Além do vestiário, a arquiteta Leonice Alves está trabalhando em outras áreas do estádio. A sala de imprensa do CT está passando por uma transformação completa, com troca de marcenaria, piso, revestimentos, pintura e iluminação. Um novo painel de LED será instalado, substituindo o antigo, considerado defasado.

A sala reservada à comissão técnica de Pedro Caixinha, o departamento médico e a área de relaxamento dos jogadores também estão incluídos no projeto de reforma. Essas melhorias visam proporcionar um ambiente mais confortável e eficiente para todos os membros do clube.

Impacto das reformas nos próximos jogos do Santos

Com as reformas em andamento, o Santos está se preparando para seus próximos desafios no Campeonato Paulista. O time enfrentará o Noroeste em casa e, em seguida, jogará contra a Inter de Limeira fora de casa. As melhorias nas instalações do estádio devem ser aceleradas durante esse período, aproveitando o intervalo entre os jogos para garantir que tudo esteja pronto para receber os jogadores e a comissão técnica.

Essas reformas na Vila Belmiro representam um passo importante para o Santos, modernizando suas instalações e oferecendo melhores condições para os atletas. Com a liderança de Leonice Alves e o apoio da família Neymar, o clube está se preparando para um futuro promissor, tanto dentro quanto fora de campo.

