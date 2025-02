O artigo do regulamento do Gaúcho que resultou na expulsão de Roger Machado no Gre-Nal

A expulsão de técnicos durante competições de futebol, como ocorreu no famoso clássico Gre-Nal, é uma situação que pode gerar dúvidas entre os aficionados. Embora surpreendente para muitos, essa decisão se apoia em regras claras presentes em regulamentos de diferentes campeonatos, incluindo o Campeonato Gaúcho.

A regra específica que permite a expulsão do treinador em determinadas circunstâncias já estava em implementação no Campeonato Gaúcho de 2024. Este regulamento reflete um compromisso cada vez maior das federações em manter a disciplina e a ordem não apenas entre os jogadores, mas também entre membros de comissões técnicas.

Roger Machado como Técnico do Internacional – Fonte: Instagram/@scinternacional

Qual é a base regulatória para a expulsão de técnicos?

O embasamento para a expulsão de técnicos em situações de indisciplina vem do Regulamento Geral de Competições. Conforme este regulamento, cabe ao treinador ser responsável pelo comportamento disciplinar da sua comissão técnica durante as partidas. Isso significa que qualquer ação que justifique uma expulsão, cometida por um membro da equipe técnica, torna o treinador igualmente passível de ser retirado do campo.

No caso exemplificado do Gre-Nal, embora o técnico Roger Machado tenha recebido apenas um cartão amarelo, seu afastamento foi necessário porque seu auxiliar técnico, Roberto Ribas, foi o responsável direto pela infração. A regra estipula que ambos devem deixar o banco de reservas, promovendo dessa forma um ambiente de responsabilidade compartilhada.

Como essa regra afeta os clubes e as partidas?

Esta norma torna o técnico o responsável direto por qualquer comportamento inadequado de sua equipe técnica. A aplicação dessa regra procura garantir que todos os envolvidos em um jogo de futebol se empenhem para manter o bom andamento do evento esportivo. Ela também reforça a importância da liderança e da supervisão dentro das equipes.

Os clubes, por sua vez, devem instruir seus funcionários sobre as implicações desta responsabilidade. Treinadores precisam estar cientes de que qualquer falha à beira do campo pode ter consequências diretas, mesmo que não tenham sido os autores das infrações.

Quais são as implicações práticas para os técnicos?

A implementação desta regra no Campeonato Gaúcho e em outras competições implica que os treinadores precisam estar mais vigilantes do que nunca. Eles devem garantir que suas equipes técnicas compreendam claramente as expectativas de conduta. Isso significa um trabalho constante para a formação de um time disciplinado e respeitoso em relação às normas determinadas pela organização do torneio.

É importante destacar que, apesar de o treinador ser obrigado a deixar o campo no caso de uma infração, ele não necessariamente cumpre suspensão para jogos subsequentes, desde que sua própria conduta tenha permanecido adequada.

Como a regra é percebida no futebol atual?

A introdução de normas como esta busca não apenas manter a integridade esportiva, mas também enfatizar o papel do técnico como um líder que deve promover bons comportamentos em sua equipe. Ao responsabilizá-lo pela conduta coletiva, cria-se um incentivo para uma supervisão mais rigorosa e uma cultura de responsabilidade dentro dos clubes.

Em última análise, para muitos, a coerência e a aplicação eficaz dessas regras podem ajudar a trazer mais respeito e justiça aos jogos, fortalecendo a confiança dos torcedores nas decisões dos árbitros e no esporte como um todo.

