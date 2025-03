Inter encerra jejum: a lista dos maiores campeões do Gaúcho

Com o título do Campeonato Gaúcho neste domingo, 16, com empate em 1 a 1 com o Grêmio, o Internacional encerrou um jejum de nove anos sem conquistas.

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Colorado confirmou o favoritismo e levantou seu 46º troféu estadual. A conquista marcou o fim da hegemonia gremista, que vinha de sete títulos consecutivos, mas acabou derrotado na final.

O título também representa um marco para Roger Machado, que conquista sua primeira taça no comando do Internacional, após uma trajetória de sucesso como jogador e treinador no Grêmio.

Em entrevista exclusiva à PLACAR de fevereiro, o técnico contou que utilizava a seca de títulos como motivação para o elenco.

O recém-contratado Vitinho e Enner Valencia, ambos coim 5 gols, dividiram a artilharia do Inter na conquista.

Confira a lista de maiores campeões do Gauchão:

Internacional: 46 títulos (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2025)

Grêmio: 43 títulos (1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

Guarany de Bagé: 2 títulos (1920, 1938)

Brasil de Pelotas: 2 títulos (1918 e 1919)

Pelotas: 1 título (1930)

Juventude: 1 título (1998)

Novo Hamburgo: 1 título (2017)

Caxias: 1 título (2000)

Aimoré: 1 título (1924)