AO VIVO: Inter x Grêmio pela final do Campeonato Gaúcho 2025

Internacional e Grêmio decidem o título do Campeonato Gaúcho 2025 no Grenal 446 que certamente entrará para a história. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 16h (horário de Brasília).

Caso o Grêmio consiga uma surpreendente reação, já que perdeu o jogo de ida por 2 a 0, conquistará seu primeiro octacampeonato consecutivo, igualando o feito do Inter entre 1969 e 1976. Já o Inter busca encerrar seu maior jejum de títulos gaúchos, já que não ergue a taça desde 2016.

Siga os lances do Grenal 446 ao vivo: