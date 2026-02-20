O clima de decisão toma conta da Serra Gaúcha neste domingo, 22. O Juventude recebe o Grêmio no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para o confronto de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), valendo uma vaga na grande final do estadual.

Cenário aberto após empate na Arena

A disputa chega a Caxias do Sul em total igualdade. No jogo de ida, realizado na Arena em Porto Alegre, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Tetê para o Tricolor e Patryck Lanza para o Papo.

Como não há o critério do gol qualificado fora de casa no regulamento, quem vencer no tempo normal avança para a decisão. Um novo empate, por qualquer placar, levará a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

Juventude aposta no fator casa e em retornos

Sob o comando do técnico Maurício Barbieri, o time da casa confia na força de sua torcida e na atmosfera do Jaconi para superar o rival. Além do fator local, o Juventude ganha reforços importantes para o sistema defensivo: os zagueiros Rodrigo Sam e Marcos Paulo retornam após cumprirem suspensão na primeira partida. A estratégia deve focar na intensidade física e na ocupação de espaços para neutralizar a construção adversária.

Grêmio tenta imposição técnica

Do outro lado, o Grêmio, treinado pelo português Luis Castro, teve a semana livre para ajustes táticos. Apesar da frustração da torcida com o empate em casa, o Tricolor aposta na qualidade técnica do elenco para buscar a vitória simples longe de seus domínios.

A equipe busca evitar a tensão dos pênaltis e confirmar o favoritismo, confiando na organização tática implementada por Castro desde sua chegada.

Onde assistir e arbitragem

O clássico decisivo terá ampla cobertura de transmissão. O torcedor poderá acompanhar a partida pela RBS TV (TV aberta no RS), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming). A arbitragem será comandada por Rafael Rodrigo Klein, árbitro do quadro da Fifa.