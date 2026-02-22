Em uma tarde de muita tensão e equilíbrio no estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio empataram em 1 a 1 neste domingo, 22, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, e o Tricolor garantiu vaga na decisão diante do rival Internacional.

O time da casa saiu na frente com Gabriel Taliari, mas o Tricolor buscou a reação com um golaço do zagueiro Viery na etapa final. Como o primeiro confronto também terminou em igualdade, a vaga para a grande foi decidida na marca da cal, na qual o Tricolor levou a melhor por 4 a 1.

O Gaúcho 2026, portanto, será novamente decidido com um Grenal. No último sábado, 21, o Inter confirmou a classificação ao golear o Ypiranga por 4 a 0.

Pênalti e milagre de Jandrei marcam o início

O duelo começou estudado, mas o Juventude, defendendo sua invencibilidade em casa, soube aproveitar um erro crucial da defesa gremista. Aos 20 minutos, após um desvio de Manuel Castro, a bola explodiu no braço do zagueiro Viery dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade máxima. Com categoria, Gabriel Taliari deslocou o goleiro Weverton e abriu o placar, para festa da torcida em Caxias do Sul.

O Grêmio sentiu o golpe, mas tentou responder ainda no primeiro tempo. A melhor chance tricolor veio aos 39 minutos, quando João Pedro encontrou Pavón livre na área. O atacante finalizou duas vezes à queima-roupa, mas parou em duas defesas espetaculares do goleiro Jandrei, que garantiu a vantagem jaconera antes do intervalo.

A redenção de Viery e a pressão final

O segundo tempo trouxe um roteiro dramático. O Juventude teve a chance de matar o jogo logo no início, quando Mandaca acertou um chute que tirou tinta da trave e Alisson Safira desperdiçou uma oportunidade clara na pequena área. A punição pela ineficiência veio dos pés de quem havia falhado na primeira etapa. Aos 71 minutos, Viery aproveitou uma sobra de bola, arriscou um chute forte de fora da área e acertou o canto baixo, empatando a partida.

O gol de empate transformou o ambiente. O Grêmio cresceu e pressionou em busca da virada, com Pavón e o jovem Gabriel Mec levando perigo constante. O jogo ficou picotado, com muitos cartões amarelos e reclamações de ambos os lados. Apesar da insistência tricolor e dos contra-ataques do Juventude, o placar permaneceu inalterado até o apito final, levando a decisão da vaga para a loteria das penalidades.