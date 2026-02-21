O Internacional confirmou seu favoritismo com autoridade absoluta na noite deste sábado (21). Jogando no Beira-Rio, a equipe comandada por Pezzolano goleou o Ypiranga por 4 a 0, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Com um placar agregado de 7 a 0, o Colorado não apenas garantiu sua vaga na grande decisão, mas também enviou uma mensagem de força ao seu futuro adversário, construindo a vitória com uma mistura de eficiência letal e profundidade de elenco.

Resposta letal define o jogo

Apesar da larga vantagem construída no jogo de ida (3 a 0), o Internacional viu o Ypiranga começar a partida disposto a vender caro a eliminação. O momento crucial do confronto ocorreu logo aos seis minutos, quando o time de Erechim acertou o travessão de Rochet duas vezes no mesmo lance, calando momentaneamente o Beira-Rio. A resposta colorada, no entanto, foi imediata e impiedosa.

Um minuto após o susto, aos sete, Alan Patrick encontrou Rafael Borré na área. O colombiano, com a frieza habitual, tocou por cobertura. A bola ainda beijou a trave antes de entrar, inaugurando o placar e sepultando qualquer esperança de reação dos visitantes. A partir desse momento, o Inter assumiu o controle total das ações, rodando a bola e explorando os espaços deixados por um adversário atordoado.

Gabriel contra o ataque colorado

Se o placar do primeiro tempo terminou apenas 1 a 0, o mérito foi todo do goleiro Gabriel, do Ypiranga. Em uma noite inspirada, o arqueiro evitou uma goleada precoce, operando defesas espetaculares em chutes de Bernabei, Bruno Gomes e Ronaldo. O Internacional dominou a posse de bola (chegando a 72%) e empilhou chances, mas parou na barreira montada pelo camisa 1 adversário, que manteve o placar mínimo até o intervalo.

Banco de reservas transforma vitória em goleada

Na segunda etapa, a profundidade do elenco colorado fez a diferença. As substituições de Pezzolano mantiveram a intensidade, enquanto o Ypiranga demonstrava cansaço físico e mental. A estrela de Vitinho brilhou intensamente: aos 66 minutos, ele aproveitou cruzamento de Alan Patrick para ampliar. Pouco depois, aos 71, o mesmo Vitinho soltou uma bomba de fora da área, vencendo Gabriel e marcando o terceiro.

A festa ficou completa aos 79 minutos, quando Alerrandro, que também veio do banco, aproveitou uma falha defensiva para driblar o goleiro e fechar a conta em 4 a 0. Com o apito final, o Internacional celebra uma classificação incontestável e agora aguarda a definição do outro finalista para buscar a taça estadual.