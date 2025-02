Neymar inicia promessa de apoio a Juninho, filho de Robinho, no Santos

O treino do Santos desta segunda-feira, 3, no CT Rei Pelé contou com duas atrações. A maior delas, claro, Neymar, que calçou chuteiras no local pela primeira vez desde 2013. A segunda foi a presença de Robson Júnior, o Juninho, promessa de 17 anos, e filho do ex-atacante Robinho, o ídolo de infância de Neymar, que está preso.

Na última sexta-feira, 31 de janeiro, Neymar fez uma promessa em suas redes sociais, dizendo que cuidaria de Juninho da mesma forma que foi cuidado por Robinho, durante o breve empréstimo do atacante, em 2010.

Juninho, que é canhoto e se destacou durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, postou as boas-vindas ao ídolo:

“Hoje, nação Santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o Neymar voltou para casa! Realmente, ninguém explica Deus e Seus propósitos. Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol! Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento,bem vindo de volta ney! Ansioso para te encontrar nos gramados”, escreveu o filho de Robinho.

Neymar, então, comentou na foto: “Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você.”

Nesta segunda, Juninho participou do treinamento da equipe profissional e posou para uma foto ao lado de Neymar e do atacante Guilherme, artilheiro do time na temporada. A imagem foi postada pelo próprio perfil oficial do Santos, que até então vinha tentando ao máximo blindar a revelação de 17 anos.

Em outra imagem postada nas redes sociais, Neymar aparece ao lado de Juninho no refeitório do clube.

Enquanto Juninho começa a dar seus primeiros passos entre os profissionais do Santos, Robinho está desde março do ano passado, na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena de 9 anos de prisão por participação em um estupro coletivo, em Milão.

O ex-jogador de 41 anos foi condenado na Itália, e a Justiça brasileira aceitou o pedido para que ele cumprisse a pena aqui. Ao marcar seu primeiro gol na Copinha, Juninho homenageou o pai ao comemorar com pedaladas no ar.

