Filho de Robinho marca na Copinha e imita pedaladas do pai

Robson Júnior, filho do ex-jogador Robinho, marcou na última segunda-feira, 6, o seu primeiro gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Juninho, de 16 anos, fez o quinto da vitória do Santos sobre o Jaciobá (AL), pela segunda rodada do Grupo 7, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Juninho aproveitou rebote da defesa na pequena área e estufou a bola para a rede. Na comemoração, o jovem imitou as famosas pedaladas do pai e foi ao encontro da torcida. O atacante, que é uma das promessas do Peixe, não havia atuado na primeira rodada.

2T/32': O QUINTO GOL! Com oportunismo, Juninho balança as redes e amplia o placar em Araraquara!#JACxSAN | 0x5 pic.twitter.com/cxs51PnBGq — Santos FC (@SantosFC) January 7, 2025

Outro grande nome do time, Kauan Pereira fez três gols na vitória que garantiu a classificação santista à próxima fase. A última partida da fase de grupos acontece na próxima quinta, entre Santos e Ferroviária. Ao Peixe, basta um empate para ficar com a primeira colocação.

Robinho, ex-jogador do Santos, Real Madrid, Milan, seleção brasileira, foi condenado a nove anos de prisão na Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher, ocorrido dentro de uma boate de Milão, em 2013. Ele cumpre pena no complexo penitenciário de Tremembé.

