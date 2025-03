Neymar admite incômodo e festeja classificação do Santos para semi

Neymar tranquilizou a torcida do Santos após pedir substituição no segundo tempo da vitória sobre o Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão 2025. Na saída da Vila Belmiro, ainda deixou uma pitada de provocação aos adversários.

Em uma publicação nas redes sociais, o atacante explicou que sentiu um desconforto e decidiu se poupar: “Estou bem. Senti um incômodo e preferi sair por precaução. Fazia tempo que não jogava uma partida com essa intensidade. Estou muito feliz por estar recuperando minha melhor forma física. Obrigado a todos pelas mensagens!”, comentou o atacante.

Com um belo gol de falta aos 9 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 foi peça-chave na classificação do Peixe para a semifinal. Agora, o Santos aguarda a definição do adversário, que será Palmeiras ou Corinthians.

Se o São Paulo vencer o Novorizontino no tempo normal, o Santos enfrentará o Corinthians. Caso a classificação venha nos pênaltis ou em caso de derrota, o adversário do Peixe será o Palmeiras. Neymar, no entanto, não demonstra preferência.

“Não (tem time que queria pegar na semifinal). Obviamente, não queremos pegar os times mais fortes, mas eles têm mais medo (de mim) do que eu (deles)”, disse.

Desde que retornou ao Santos há um mês, Neymar já marcou três gols – todos de bola parada: um de pênalti, um olímpico e um de falta – além de contribuir com duas assistências.