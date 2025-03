Santos vence Bragantino com brilho de Neymar e está na semifinal

O Santos contou com o talento de sua maior estrela para garantir vaga na semifinal do Paulistão 2025, ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com um gol e uma assistência de Neymar, na noite deste domingo, 2, na Vila Belmiro.

Publicidade

O Peixe se juntou a Palmeiras e Corinthians e só saberá quem será seu adversário na segunda-feira, 3, após a última partida das quartas de final entre São Paulo e Novorizontino.

Caso a equipe tricolor avance com triunfo no tempo normal, o Peixe terminará com a quarta melhor campanha e visitará o Corinthians. Caso haja empate ou triunfo do Novorizontino, o Santos enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque (confira todos os cenários).

Publicidade

Neymar decide de novo

O Peixe abriu o placar logo aos 8 minutos, em falta sofrida por Neymar e cobrada por ele próprio. A bola passou ao lado da barreira e ainda desviou em Juninho Capixaba, matando o goleiro Cleiton. Este foi o terceiro gol de Neymar em seu retorno ao Peixe, todos de bola parada (um de pênalti, um olímpico e outro de falta).

O gol do Príncipe pela visão da nação santista! ⚽ pic.twitter.com/q1i8NhoVS4 — Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

Pré-convocado pela seleção brasileira, Neymar participou do segundo gol no início da segunda etapa, ao cobrar o escanteio que originou o gol de João Schmidt. Em busca de seu quarto título estadual, o camisa 10 soma agora 3 gols e 4 assistências em 7 jogos em 2025.

Neymar voltou a assustar em chute de fora da área defendido por Cleiton. Ele deixou o campo ovacionado, aos 30 minutos, para a entrada de Gabriel Verón.