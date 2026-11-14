José Ferreira Neto nunca teve papas na língua, nem quando era jogador, ídolo de Guarani e Corinthians, muito menos agora, como o maior comunicador do país, na definição do próprio.

Nem mesmo a política, tema que muitas personalidades famosas costumam evitar, sobretudo em tempos de polarização, passa batida pelo apresentador do programa Os Donos da Bola, da Band, e capa da PLACAR de novembro.

Entrevistado na semana anterior à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro na eleição presidencial, Neto tratou sobre política antes mesmo de ser perguntado.

“É porque eu sou de esquerda. Eu não sou PT, eu sou de esquerda. Eu enxergo as pessoas do mesmo jeito”, explicou, questionado sobre sua fama de atender aos fãs com paciência e afeto. “A maioria dos jogadores são tudo metido, mascarado, tudo c….. A maioria é. Jogador, cantor, artista. Eu sempre tive o entendimento de que não posso ser indelicado. Já devo ter sido, porque não dá para atender a todos. Mas quando alguém me tem como ídolo, nunca deixo de abraçar”, garante o ex-jogador de 60 anos.

“Como você pode tratar mal uma pessoa que te venera? Esse é meu lado humanista. Eu sempre fui altruísta, mesmo sem saber o que essa palavra significava. Sempre fiz as coisas não esperando nada em troca”, prossegue Neto, que pouco depois se aprofundou nas questões políticas.

“Quando eu jogava, não gostava muito de política, porque o jogador de futebol é tão alienado, tão de direita, que quando eu era jovem eu não tinha esse entendimento. Na escola ninguém ensina o que é fazer política. Nós tínhamos muito medo. Se bem que a política hoje dá até mais arrepio”, afirmou Neto.

“Um dia percebi que tinha de me posicionar. Perdi contato com muitos amigos e familiares, e, sinceramente, quero que todos vão para a… Eu respeito, mas não compreendo. Não consigo entender como alguém que eu amo de paixão possa ter um pensamento tão preconceituoso, possa maltratar as mulheres e ser tão extremista”, prosseguiu, sem nenhum tipo de constrangimento.

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“Todas as vezes que me posicionei a favor da esquerda, me ferrei. Ou seja, eu não posso ser de esquerda, mas o Ronaldo, o Lucas Moura, o Felipe Melo, todos podem ser de extrema-direita?” Garantiu, porém, jamais ter sofrido qualquer tipo de censura na Band: “Aqui ninguém recomenda nada. Nem aqui, nem na Record e na RedeTV, onde trabalhei. Eu já tomei muito esporro, claro, porque passei dos limites muitas vezes.”

Confira a entrevista na íntegra na revista PLACAR

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