Quem acompanha o futebol de base de perto, conhece a cena.

Na seleção de atletas, muitos clubes priorizam altura, maturação física e força. Por vezes, até a necessidade de superar dificuldades sociais é confundida com disposição para competir. Técnica, cognitivo, leitura de jogo, inteligência tática e capacidade de decidir rápido entram depois. Quando entram.

Forma-se o atleta para o choque, como se o esporte fosse uma luta, e a bola vira mero detalhe. Queremos formar jogadores que compreendam o jogo ou apenas corpos capazes de suportar o confronto?

Ninguém que viveu o futebol por dentro defende um jogo sem intensidade. Não é isso. A garra, a disputa e o contato fazem parte da competição. O problema começa quando agressividade é tratada como sinônimo de entrega.

Desde cedo o atleta ouve que precisa pegar forte, entrar duro. Ele aprende a chegar junto. Poucos ensinam a medir essa chegada. Há quem diga que, sem essa dose de guerra, não se ganha nada.

Discordo. Na última Copa do Mundo, a Espanha venceu a Argentina na final tratando bem a bola, com ela no pé a maior parte da partida e sem receber um cartão sequer. A Argentina, mais afeita à catimba e ao jogo duro, terminou a decisão sem acertar um único chute a gol.

É esse o futebol que defendo: o futebol jogado, que se afirma pela qualidade. Vejo isso nos atletas com quem trabalho. Esse é o perfil que busco.

Uma questão, porém, me preocupa: o que acontece com esse jogador quando encontra alguém preparado sobretudo para o choque? Se a força orienta a seleção e o confronto domina o treinamento, não basta esperar que o cuidado apareça espontaneamente durante a partida. O limite também precisa ser ensinado.

Uma tragédia na Espanha

Nos últimos dias, o futebol cobrou o preço disso. Na Espanha, o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, foi atingido no peito num choque com o goleiro adversário, nos acréscimos de um jogo da Segunda Divisão. Morreu na manhã seguinte, aos 30 anos.

Enquanto isso, num jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Gabriel Mendes, meia do São Paulo, atleta que eu represento, saiu de ambulância depois de uma entrada dura, direto para uma cirurgia no braço. Perdeu a reta final de uma temporada inteira de trabalho. As duas entradas foram muito parecidas.

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Não cabe a mim antecipar o julgamento de uma jogada ou atribuir intenção a quem a cometeu. Cabe, no entanto, discutir o modelo de formação que naturaliza o risco. É o que chamo de futebol brigado: aquele em que a disputa deixa de se orientar pela bola e passa a ameaçar o adversário.

O código disciplinar brasileiro chama isso de “atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”. Temeridade. Não pressupõe maldade. Mas chamar de temerária uma entrada com o joelho à frente, na altura do peito ou da cabeça, é pouco. Quem entra assim sabe, ou deveria saber, que o estrago no adversário é quase certo. Isso precisa ser condenado com todas as letras, sem passar pano, antes que percamos mais talentos e, em última instância, mais vidas.

Agora, a parte prática. Hoje, quem comete uma entrada dessas recebe o cartão vermelho, cumpre uma suspensão automática e, a depender do julgamento, mais algumas partidas. Em poucos dias está de volta. Quem sofreu o lance pode passar mais de um ano entre cirurgia, fisioterapia, recuperação e transição. A proporção está invertida. Do jeito que está, o futebol dá espaço ao agressor e pune o agredido.

O curioso é que o instrumento para corrigir isso já existe. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva permite manter o autor de uma jogada violenta suspenso até que a vítima volte a treinar, por até 180 dias. Já foi aplicado neste ano. Continua sendo exceção. Proponho que vire o padrão: se uma entrada temerária tira alguém de campo por meses, quem a cometeu fica fora pelo mesmo tempo. A pena passa a ter a medida do dano.

Na base, isso pesa ainda mais. Um atleta de 16, 17 anos não perde só um campeonato quando se machuca. Põe toda a carreira em risco, tempo de formação que não volta. E aprende, cedo demais, que o próprio corpo vale pouco para o adversário.

Quem forma também precisa ensinar o limite. O treinador que pede pegada deveria pedir, na mesma frase, cuidado.

Que atleta estamos preparando? Aquele que resolve a jogada ou aquele que impede o outro de continuar jogando?

O futebol que quero para os atletas se ganha com a bola e se sustenta no respeito. Não abre mão da intensidade, mas recusa a violência como método. O futebol jogado não é menos competitivo. Pelo contrário, é vencedor. É futebol.

(*) Fábio Brancatelli é empresário, agente FIFA e fundador da Bicofino Group S.A