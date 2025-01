Navas, Dele Alli, Vargas… os gringos disponíveis no mercado

O mercado da bola do futebol brasileiro segue aquecido mesmo com o início dos principais estaduais do país. Nesta semana, o zagueiro espanhol Sergio Ramos, sem clube desde a saída do Sevilla na metade do último ano, teve o nome ligado a Atlético Mineiro.

O defensor multicampeão com o Real Madrid, contudo, não é o único gringo badalado disponível no mercado. A lista conta com nomes de peso como o goleiro costarriquenho Keylor Navas, seu ex-companheiro no clube espanhol, o meio-campista inglês Dele Alli, ex-Tottenham e seleção inglesa, o meia francês Paul Pogba, ex-Juventus, e o atacante naturalizado espanhol Diego Costa, ex-Chelsea e Atlético de Madrid.

PLACAR mostra a situação de alguns deles:

Sergio Ramos, zagueiro (38 anos)

Atuou na última temporada pelo Sevilla, clube que o revelou para o futebol. Esteve presente em 37 partidas, sendo titular em todas as aparições. Também marcou sete gols e deu uma assistência.

No período, o experiente jogador só teve uma lesão – um problema muscular que o afastou por dez dias. Apesar da idade mais elevada, participou de 72,5% dos jogos da equipe. O último jogo oficial do atleta aconteceu em 26 de maio, diante do Barcelona, em confronto pela 38ª rodada de La Liga. Não atua há pouco mais de sete meses.

Antes de retornar a Andaluzia, Ramos teve duas temporadas pelo Paris Saint-Germain. Na última delas, a 2022/23, fez 45 partidas – sendo 42 delas como titular – com quatro gols e uma assistência.

Dele Alli, meia (28 anos)

Ligado recentemente ao Como, equipe italiana comandada por Cesc Fàbregas, já faz quase dois anos completos que o meio-campista não atua em uma partida oficial. A última foi em 26 de fevereiro de 2023, pelo Besiktas, em partida contra o Antalyaspor pela 14ª rodada do Campeonato Turco.

Está sem clube desde julho de 2024, depois de um retorno ao Everton sem ser aproveitado. Chegou a permanecer treinando nos Toffes até dezembro para manter a forma física.

Desde a saída do Tottenham, onde viveu os melhores momentos na carreira, tendo, inclusive, sido titular na Copa do Mundo de 2018, acumulou problemas extracampo e passou a conviver com seguidas lesões.

Keylor Navas, goleiro (38 anos)

Sem clube desde a saída do Paris Saint-Germainna última temporada, o goleiro de 38 anos ainda não definiu o seu destino. Na reserva na capital francesa, atuou somente em seis jogos pelo clube entre 2023 e 2024.

Possui longa carreira no futebol europeu, está no Velho Continente desde 2010, quando deixou o Saprissa para atuar no Albacete. Ficou três temporadas no Levante até ser contratado pelo Real Madrid, onde ficou de 2014 a 2019. Foi titular do PSG por duas temporadas até a contratação de Donnarumma.

Atuou nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 pela Costa Rica. Entre os principais títulos conquistados na carreira estão três Champions League, quatro Mundiais, além de títulos nacionais na Espanha e na França.

Diego Costa, centroavante (37 anos)

Outro que está disponível no mercado após a saída do Grêmio. Pelo clube gaúcho marcou oito gols em 26 partidas, além de ter participado de cinco assistências. O bom início pelo Tricolor foi interrompido por uma grave lesão muscular grau 3 sofrida em junho.

Naturalizado espanhol, participou das Copas de 2014 e 2018 pela Fúria e construiu praticamente toda a carreira fora do país com passagens por clubes como Penafiel, Sporting Braga, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Chelsea e Wolverhampton.

Desde 2021, no primeiro retorno ao Brasil, não ultrapassou a barreira dos 30 jogos por temporada.

Eduardo Vargas, atacante (35 anos)

Deixou o Atlético Mineiro após passagem de cinco anos por Belo Horizonte com 33 gols e 15 assistências em 167 jogos. Nas duas últimas temporadas ficou na reserva do ataque formado por Hulk e Paulinho.

Formado no Cobreloa, se destacou pela Universidad de Chile sob o comando de Jorge Sampaoli. Teve rápidas passagens pela Europa atuando por Napoli, Valencia, QPR e Hoffenheim. Também ficou por um longo período no Tigres, do México.

Pela seleção chilena jogou cinco edições de Copa América, além da Copa do Mundo de 2014. Marcou 45 gols em 118 jogos.

Paul Pogba, meio-campista (31 anos)

Sem atuar desde 3 de setembro de 2023, quando jogou 28 minutos na vitória da Juventus contra o Empoli, pela terceira rodada da Série A italiana, o jogador francês ficará disponível a partir de março, devido a redução da suspensão por doping de quatro anos para 18 meses.

Ligado a um acordo com o Corinthians, principalmente pela influência de Memphis Depay, até o momento ainda não há um destino certo.

Fez somente 12 jogos nas últimas três temporadas em que atuou. Antes de retornar a Juventus sofreu no Manchester United com um longo histórico de lesões.

Campeão do mundo com a seleção francesa em 2018, teve como melhores momentos da carreira três temporadas pela Juventus, de 2013 a 2016. Pelo United, o melhor momento foi na temporada 2018/19 quando fez 16 gols e 11 assistências em 47 jogos.

Outros nomes:

Óscar Romero, meia (32 anos)

Rafinha Alcântara, atacante (31 anos)

Serge Aurier, lateral (32 anos)

Carlos Vela, atacante (35 anos)

