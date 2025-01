Sergio Ramos no Galo? Post de fornecedora intriga torcedores

A possibilidade do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, 38, atuar no futebol brasileiro voltou a ganhar força nesta segunda-feira, 13. As especulações em torno do ex-jogador da seleção espanhola e do Real Madrid, atualmente sem clube, foi reacendida por conta de um vídeo publicado nas redes sociais.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

No comercial publicitário da marca japoneza Mizuno, fornecedora esportiva do atleta, Ramos aparece com um canto da torcida do Atlético Mineiro ao fundo. No áudio é possível ouvir “Vamos Galo, ganhar o Brasileiro”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mizuno Football (@mizunofootballofficial)

O vídeo faz parte de uma campanha publicitária da marca para divulgar a nova chuteira Alpha II. Diversos torcedores atleticanos comentaram na publicação dando boas vindas ao jogador.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.