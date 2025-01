Morre Denis Law, Bola de Ouro e lenda do Manchester United

Morreu nesta sexta-feira, 17, Denis Law, uma lenda do futebol britânico e ídolo do Manchester United, aos 84 anos. A causa da morte do ex-jogador escocês não foi divulgada no comunicado divulgado pelo clube. Em 2021, ele foi diagnosticado com Alzheimer e Demência Vascular.

Nascido em Aberdeen, Law chegou ao clube inglês em 1962 e dois anos depois foi eleito Bola de Ouro pela revista France Football. Em 1968, foi um dos protagonistas da equipe que conquistou a primeira Liga dos Campeões do United, em 1968 – ele não pode enfrentar o Benfica de Eusébio na final, vencida por 4 a 1. Law encerrou sua trajetória em Old Trafford com 237 gols em 404 no United.

Law era o último integrante vivo da chamada “tríade sagrada”. Ele integra a estátua tripla nos arredores de Old Trafford, ao lado de Bobby Charlton e George Best, os outros craques da época. Best morreu em 2005 e Charlton, em novembro de 2023.

Everyone at Manchester United is mourning the loss of Denis Law, the King of the Stretford End, who has passed away, aged 84.

Our deepest condolences go out to Denis’s family and many friends. His memory will live on forever more.

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025