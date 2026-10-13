Em entrevista concedida ao portal Top Mercato, o ex-meia brasileiro Mancini fez um alerta sobre as expectativas do Real Madrid na Champions League. Campeão europeu sob o comando de José Mourinho na Inter de Milão em 2010, o brasileiro elogiou a capacidade do técnico português, mas destacou que a equipe merengue enfrenta forte concorrência nesta edição continental.

Segundo Mancini, o peso histórico da camisa merengue e a trajetória de conquistas de Mourinho são incontestáveis, mas o momento coletivo exige cautela.

“Mourinho é um treinador que teve êxito em todo lugar por onde passou. O Real Madrid é uma camisa muito pesada de carregar, com muita pressão e história. Mas acho que, este ano, há times melhores que o Real Madrid, técnica e taticamente, mesmo que o Real continue sendo um grande nome do futebol europeu”, afirmou.

Na competição europeia, a equipe madrilenha venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na estreia da fase de liga de forma equilibrada, ocupando a quarta colocação no Campeonato Espanhol, a seis pontos do líder Barcelona.

Confronto contra a embalada Roma

O aviso ganha relevância antes do duelo contra a Roma, equipe pela qual Mancini atuou por seis temporadas. Dirigido por Gian Piero Gasperini, o clube italiano chega invicto e consolidado na terceira posição da Serie A, após quatro vitórias e dois empates em seis jogos. O brasileiro defendeu a equipe da capital italiana por seis temporadas.

“Fiquei lá por seis anos, vivi momentos maravilhosos. Fiz ótimas partidas, ganhei títulos, entrei para a história do clube. É claramente o que guardo de melhor”, completou.