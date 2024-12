Liga Mexicana ultrapassa 2,7bi

A Liga MX, principal liga de futebol do México, tem se destacado não apenas pelo desempenho em campo, mas também pelo significativo valor econômico de suas franquias. Um estudo recente aponta que o valor conjunto das franquias chega a aproximadamente US$ 2,747 bilhões, com a média de cada equipe sendo avaliada em US$ 152,6 milhões.

Esta avaliação financeira resulta de uma análise detalhada que considera diversos fatores, incluindo a composição dos elencos, a eficácia das categorias de base, os direitos de televisão e a infraestrutura disponível. Esses elementos são fundamentais para determinar a posição das equipes no mercado esportivo em termos de valor e potencial de crescimento.

Criterios Determinantes na Avaliação

Vários aspectos são cruciais na avaliação econômica de uma franquia da Liga MX. O valor do elenco é um ponto-chave; clubes com jogadores de alto nível ou que geram receitas significativas através de transferências têm destaque. Adicionalmente, a força das categorias de base que produzem novos talentos contribui para a valorização dos clubes.

A infraestrutura é igualmente essencial. Times que investem em estádios modernos e centros de treinamento de excelência frequentemente observam uma valorização em suas franquias. Direitos de transmissão e contratos de patrocínio são igualmente críticos, proporcionando rendas consistentes para as operações dos clubes.

Clubes em Evidência Econômica

Dentre os clubes mais valiosos, despontam Guadalajara (Chivas), Monterrey (Rayados) e Club América. Estes clubes não apenas atraem grandes investimentos publicitários, mas também lideram em termos de infraestrutura e base de torcedores, consolidando sua posição de liderança no mercado do futebol mexicano.

Outras equipes como Toluca, Santos Laguna e Tijuana estão mostrando um crescimento notável, muitas vezes superando clubes tradicionalmente mais conhecidos em valor econômico, fruto de estratégias de negócios eficazes e investimentos em infraestrutura.

Patrocínios e Direitos de Televisão

Patrocínios de camisas e direitos de TV são centrais na valorização das franquias da Liga MX. Clubes de maior renome fecham acordos substanciais, que aumentam não apenas seu valor econômico, mas também sua presença internacional. As camisas de clubes como Chivas e América se tornaram desejadas, reforçando a lucratividade dessas colaborações comerciais.

Os direitos de transmissão proporcionam uma fonte contínua de receita, influenciando diretamente o valor de mercado das franquias. Parcerias com emissoras garantem ampla cobertura, expandindo a base de torcedores e o potencial comercial dos clubes.

Infraestrutura: Um Pilar Essencial

Investir em infraestrutura é uma das estratégias fundamentais para o sucesso duradouro dos clubes na Liga MX. Instalações de ponta atraem jogadores de elite e fornecem aos torcedores experiências únicas nos dias de jogo, intensificando o engajamento e valorizando as marcas dos clubes.

Clubes focados na modernização de estádios e centros de treinamento são frequentemente vistos como mais inovadores e preparados para os desafios futuros, assegurando assim uma valorização contínua e sustentável de suas franquias.