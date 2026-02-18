A temporada de decisões continentais começa nesta quinta-feira, 19. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, visita o Lanús, vencedor da Sul-Americana, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Ciudad de Lanús, conhecido como “La Fortaleza”, na Argentina.
Onde assistir
O confronto que coloca frente a frente duas escolas tradicionais do futebol sul-americano terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+.
Flamengo chega embalado e com retorno importante
Sob o comando do técnico Filipe Luís, o Rubro-Negro entra em campo considerado favorito por grande parte da crítica, mesmo atuando fora de casa. A equipe brasileira chega motivada após vencer o clássico contra o Botafogo por 2 a 1, resultado que garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca.
Para o duelo internacional, Filipe Luís conta com uma novidade fundamental: o retorno do atacante Pedro. O artilheiro recuperou-se de dores musculares e foi relacionado para a viagem a Buenos Aires. A estratégia do treinador deve focar no controle da posse de bola para neutralizar a pressão inicial dos mandantes e levar um resultado positivo para o Rio de Janeiro.
No entanto, o time carioca tem desfalques confirmados. Saúl, Jorginho e Wallace Yan estão fora por questões físicas, enquanto Gonzalo Plata cumpre suspensão e não joga a primeira partida da decisão.
Lanús aposta no fator casa para superar má fase
Do lado argentino, o clima é de apreensão misturada com esperança. O Lanús busca seu primeiro título de Recopa, mas chega pressionado por uma sequência negativa no campeonato local, vindo de uma derrota por 2 a 0 para o Independiente. O técnico Mauricio Pellegrino sabe que fazer valer o mando de campo em “La Fortaleza” é crucial para manter as chances de título vivas.
O “Granate” enfrenta problemas sérios na escalação. O artilheiro Rodrigo Castillo e o meia Marcelino Moreno, peças-chave do elenco, estão lesionados e desfalcam a equipe. A aposta argentina reside na atmosfera hostil do estádio e na imposição física para tentar surpreender os brasileiros.
Decisão no Maracanã
Este é apenas o primeiro capítulo da batalha pela hegemonia continental em 2026. O jogo de volta, que definirá o campeão da Recopa, está marcado para a próxima semana, dia 26 de fevereiro, no Maracanã. O Flamengo espera contar com o apoio massivo de sua torcida para levantar mais uma taça internacional.