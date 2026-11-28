O capitão do Bayern de Munique, Joshua Kimmich, assumiu publicamente o erro cometido no empate sem gols contra o Hamburgo neste sábado, dia 28, pela Bundesliga. O meio-campista recebeu o cartão vermelho direto aos 44 minutos do primeiro tempo por puxar o cabelo do adversário Alexander Røssing-Lelesiit.

Como aconteceu a expulsão de Joshua Kimmich

O lance que resultou na punição ocorreu na reta final da etapa inicial. Após uma disputa no gramado, Kimmich se desentendeu com o jogador da equipe adversária e o derrubou puxando-o pelos cabelos. A infração deixou a equipe bávara com um jogador a menos durante todo o segundo tempo do confronto.

O que disse o meio-campista após o apito final

Em entrevista à emissora Sky Sport logo após a partida, o atleta expressou frustração com a atitude. “Mesmo uma hora depois não consigo acreditar”, afirmou o jogador, que classificou a falha como desnecessária e pediu desculpas ao elenco pelo comportamento em campo. O zagueiro Jonathan Tah reconheceu a gravidade do cartão, mas destacou a dedicação defensiva do grupo para segurar o empate fora de casa.

Quais são os impactos disciplinares no elenco bávaro

O técnico Vincent Kompany informou que a conduta de Kimmich será tratada de maneira interna pelo clube. O treinador também abordou um lance polêmico no fim envolvendo Luis Díaz, concluindo que as imagens não confirmaram pênalti. Com a suspensão automática do capitão, a equipe de Munique lida com novas ausências em meio à sequência de jogos da temporada alemã.