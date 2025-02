Principal jogador do futebol 7, Kelvin Oliveira anunciou nesta segunda-feira, 24, que seguirá na Kings League. O atacante, de 29 anos, foi convidado por Neymar para jogar no Santos, mas preferiu continuar com a G3X, equipe pela qual agora será atleta e copresidente.

Publicidade

K9, como também é conhecido, foi eleito o melhor jogador dos dois mundiais que aconteceram até agora no principal torneio de fut 7 da atualidade. Pela G3X, o atacante esteve na campanha do vice-campeonato mundial na versão clubes. Já com a camisa da seleção brasileira, ajudou a garantir o título inédito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Avelar (@avelarandre_)

“São poucos jogadores na vida que são privilegiados de ter um convite feito por Neymar, maior ídolo da nossa geração. Já conversamos muito no particular e realmente me emociono”, disse Kelvin.

Publicidade

“Já tive o meu tempo no futebol de campo e o que vale para mim agora é poder fazer o que gosto e me sinto valorizado. A Kings League mudou muito a minha vida e decidi acabar ficando na modalidade”, completou o autor de 19 gols em cinco jogos da edição clubes, disputada em janeiro, na Itália.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Placar (@revistaplacar)

O jogador fez as categorias de base no futebol de campo. Ainda na adolescência, foi convidado para um período de testes no Milan. Sem o passaporte italiano, no entanto, teve dificuldades para ficar. Natural de Ipatinga (MG), treinou no Cruzeiro até descobrir o futebol 7.

No Grêmio, na época um dos melhores times da modalidade, Kelvin ganhou o apoio de antigos companheiros, como Michel e Douglas, para uma oportunidade no campo. Durante a lesão do atacante uruguaio Luis Suárez, o atacante treinou com os profissionais, mas, como prefere dizer não teve oportunidades.

Publicidade

O atleta ainda foi contratado para disputar a Série C pelo São José. Como lateral-esquerdo, que fazia as vezes de ponta, atuou em seis partidas da Copa Federação Gaúcha, marcou um gol e voltou para o fut7.

Alexandre Borba, o Gaules, um dos maiores influenciadores do Brasil, defendeu o seu jogador. O presidente da G3X disse que fez de tudo para manter o seu atleta a ponto de ceder uma parte do clube.

“Tinha gente que tinha dinheiro, tinha gente que tinha proposta, eu tinha propósito para o Kelvin. Quando senti que ele estava inclinado para tomar outra decisão, tive uma luz e pensei em ter o Kelvin como jogador e presidente”, disse Gaules.

A Kings League é um torneio de futebol 7 com regras diferenciadas. Entre algumas novidades que atraem jovens ao redor do mundo, estão o pênalti presidencial. Neymar, presidente do time ao lado do influenciador Cris Guedes, é uma das atrações.