Kings League: Kelvin Oliveira marca cinco gols e Brasil fica com título inédito

O Brasil fez história na primeira edição da Copa do Mundo de seleções da Kings League. Com cinco gols de Kelvin Oliveira, o K9, o time verde-amarelo venceu a Colômbia por 6 a 2 neste domingo, 12, no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, e ficou com inédito troféu da competição de futebol 7 criada pelo ex-jogador Gerard Piqué.

Kelvin foi o melhor jogador da partida, do campeonato e artilheiro com 19 gols em cinco jogos disptuados — o atacante, de 29 anos, que chegou a jogar a Série C do Brasileirão pelo São José-RS, marcou cinco gols, um deles valendo a pontuação dobrada.

Amigo dos streamers que presidem a seleção (Cris Guedes, Gaules e Allan) e esperado até o último instante, Neymar enviou uma mensagem em vídeo para os compatriotas.

“Queria muito estar aí com vocês. Mas o que importa é que esse é um momento especial para guardarem o nome de vocês no mundo do futebol. A Kings League se tornou algo muito grande e hoje vocês estão realizando um sonho. Divirtam-se”, disse Neymar.

Supporting their team 🫶🏼 Neymar didn’t want to miss this match#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/5W3Xmb9eWW — Kings League World (@_KingsWorld) January 12, 2025

Com a bola lançada em campo através de um canhão pelo influenciador e agora boxeador Jake Paul, o Brasil teve a bola dominada com Kelvin. No jogo escalonado, até os cinco minutos, com um jogador se juntando ao atacante e ao goleiro a cada 60 segundos, a equipe brasileira teve boas chances de gol, mas não conseguiu vencer o goleiro Camilo Mena até os 18 minutos do primeiro tempo.

Com o dado indicando quatro jogadores para cada lado nos últimos dois minutos, o Brasil fez aparecer o seu melhor jogo. Kelvin limpou a marcação e chutou forte para abrir o placar. Já nos acréscimos, foi a vez do craque Angellot do time adversário marcar um golaço de fora da área — o camisa 10 colombiano escapou de não ser expulso por uma entrada forte em Kelvin.

A volta do intervalo foi mais animada, mas muito pela dinâmica de gameficação que o jogo promove. No “pênalti presidente”, Pelicanger virou para a Colômbia. Mas o K9, sempre ele, virou a partida driblando o goleiro no jogo normal e no “shootout” e fez o seu terceiro gol. O quarto e o quinto, esse com valor dobrado já que se tratavam dos últimos dois minutos, só confirmaram a excelente fase do atacante.

