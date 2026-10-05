A lista de finalistas do prêmio Golden Boy 2026, organizado pelo jornal italiano Tuttosport em parceria com o site Transfermarkt, confirmou a presença de jovens talentos brasileiros entre os melhores do futebol europeu. Entre os 25 jogadores indicados para a reta final da premiação neste mês de outubro, o Brasil conta com três nomes figurando no top-10 do ranking: Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth.

O prêmio elege o melhor jogador sub-21 em atividade na Europa. Além do trio ofensivo, o Brasil ainda possui outro representante entre os 15 primeiros: o zagueiro Vitor Reis, que defende o Girona, ocupa o 14º lugar após uma temporada de destaque na Espanha.

Outros nomes relevantes são o do zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, e o atacante Lamine Yamal, que lideraram a Espanha ao título da Copa do Mundo em julho.

Ainda há o volante francês Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e o atacante Yan Diomande, do Real Madrid. O candidato precisa ter nascido a partir de 1 de janeiro de 2006 para concorrer ao título.

O processo de escolha do grande vencedor do Golden Boy 2026 deixa de ser baseado apenas em pontos e passa agora para a avaliação de um júri formado por 50 jornalistas europeus de 27 países diferentes, que será o responsável por definir quem levará o troféu para casa.

O vencedor da última edição foi o atacante francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain. Na história, dois brasileiros já venceram o prêmio: o meio-campista Anderson e o atacante Alexandre Pato, em 2008 e 2009, respectivamente.

Todos os vencedores do prêmio

2025: Desiré Doué

2024: Lamine Yamal

2023: Bellingham

2022: Gavi

2021: Pedri

2020: Haaland

2019: João Félix

2018: De Ligt

2017: Mbappé

2016: Renato Sanches

2015: Martial

2014: Sterling

2013: Pogba

2012: Isco

2011: Götze

2010: Balotelli

2009: Alexandre Pato

2008: Anderson

2007: Agüero

2006: Fàbregas

2005: Messi

2004: Rooney

2003: Van der Vaart