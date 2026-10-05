A lista de finalistas do prêmio Golden Boy 2026, organizado pelo jornal italiano Tuttosport em parceria com o site Transfermarkt, confirmou a presença de jovens talentos brasileiros entre os melhores do futebol europeu. Entre os 25 jogadores indicados para a reta final da premiação neste mês de outubro, o Brasil conta com três nomes figurando no top-10 do ranking: Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth.
O prêmio elege o melhor jogador sub-21 em atividade na Europa. Além do trio ofensivo, o Brasil ainda possui outro representante entre os 15 primeiros: o zagueiro Vitor Reis, que defende o Girona, ocupa o 14º lugar após uma temporada de destaque na Espanha.
Outros nomes relevantes são o do zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, e o atacante Lamine Yamal, que lideraram a Espanha ao título da Copa do Mundo em julho.
Ainda há o volante francês Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e o atacante Yan Diomande, do Real Madrid. O candidato precisa ter nascido a partir de 1 de janeiro de 2006 para concorrer ao título.
O processo de escolha do grande vencedor do Golden Boy 2026 deixa de ser baseado apenas em pontos e passa agora para a avaliação de um júri formado por 50 jornalistas europeus de 27 países diferentes, que será o responsável por definir quem levará o troféu para casa.
O vencedor da última edição foi o atacante francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain. Na história, dois brasileiros já venceram o prêmio: o meio-campista Anderson e o atacante Alexandre Pato, em 2008 e 2009, respectivamente.
Todos os vencedores do prêmio
2025: Desiré Doué
2024: Lamine Yamal
2023: Bellingham
2022: Gavi
2021: Pedri
2020: Haaland
2019: João Félix
2018: De Ligt
2017: Mbappé
2016: Renato Sanches
2015: Martial
2014: Sterling
2013: Pogba
2012: Isco
2011: Götze
2010: Balotelli
2009: Alexandre Pato
2008: Anderson
2007: Agüero
2006: Fàbregas
2005: Messi
2004: Rooney
2003: Van der Vaart