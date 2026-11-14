O lateral direito Germain Milla, filho do lendário atacante camaronês Roger Milla, causou impacto imediato em sua estreia pela equipe principal do Celta de Vigo. Em partida válida pela Copa do Rei, no Estádio Helmántico, na última sexta-feira, 13, a equipe galega venceu o Salamanca por 5 a 0 com direito a uma assistência do garoto.

Escalado com a camisa 35 pelo técnico Claudio Giráldez, o jovem de 20 anos atuou por 65 minutos como ala pela direita. Germain deu o passe para o primeiro gol do confronto, marcado por Ferran Jutglà. O atleta deixou o gramado na etapa final após sofrer uma pancada, cuja gravidade não foi confirmada.

Nascido em Neuchâtel, na Suíça, em 2006, Germain ingressou na base do Celta em 2022. O defensor foi revelado na academia Fursan Hispania, sediada em Dubai e comandada pelo ex-jogador Míchel Salgado.

Antes de receber espaço no time de cima, Milla atuava com frequência pelo Celta Fortuna, filial do clube espanhol.