Nesta quinta-feira (26), o Celta de Vigo recebe o PAOK no Estádio Balaídos, na Espanha, em confronto decisivo pelos playoffs da fase eliminatória da UEFA Europa League 2025/26. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília).

Cenário do confronto

Este é o jogo de volta de um duelo que vale vaga nas oitavas de final da competição continental. Na partida de ida, realizada na Grécia, o time espanhol conquistou uma vantagem importante ao vencer por 2 a 1. Com esse resultado, o Celta joga pelo empate diante de sua torcida para garantir a classificação.

Para o PAOK, a missão é reverter o cenário adverso. A equipe grega precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente no tempo normal. Uma vitória simples dos visitantes por um gol de diferença leva a decisão para a prorrogação e, persistindo a igualdade no placar agregado, para os pênaltis.

Como chegam as equipes

A equipe galega, comandada por Claudio Giráldez, vive um bom momento. Além da vantagem na Europa League, o time vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca pela La Liga, o que aumentou a confiança do elenco para este compromisso internacional. Avançar de fase seria um grande impulso moral para a temporada do clube.

Já o PAOK, treinado por Răzvan Lucescu, enfrenta um desafio complexo longe de seus domínios. O time vem de um empate em 1 a 1 com o AEL Larissa no campeonato nacional grego. Para seguir vivo na Europa, os gregos precisarão adotar uma postura agressiva em Vigo, buscando furar a defesa espanhola sem se expor excessivamente aos contra-ataques.

Onde assistir a Celta de Vigo x PAOK

O duelo decisivo terá diversas opções de transmissão para os fãs de futebol internacional: