A 27ª rodada do Campeonato Espanhol reserva um confronto decisivo nesta sexta-feira, 6. No estádio Balaídos, o Celta de Vigo recebe o Real Madrid às 17h (de Brasília), em um duelo que opõe equipes em momentos distintos na temporada.

Celta em ascensão e sonho europeu

O time da casa vive sua melhor fase na competição. Ocupando a 6ª colocação com 40 pontos, o Celta consolidou-se na zona de classificação para as ligas europeias. A campanha sólida, com 10 vitórias, 10 empates e apenas 6 derrotas, reflete a consistência tática da equipe.

Vindo de dois triunfos consecutivos, o clube galego aposta no fator casa e no apoio da torcida para superar o gigante da capital e se firmar no pelotão de frente.

Real Madrid pressionado por reação

Na vice-liderança com 60 pontos, o Real Madrid enfrenta um cenário de instabilidade incomum. Apesar das 19 vitórias na temporada, os merengues vêm de duas derrotas seguidas na La Liga, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Com a necessidade de estancar a má fase para não permitir que o líder da competição amplie a vantagem, a equipe madrilenha entra em campo tratando o jogo como uma final, buscando ajustar o sistema defensivo e retomar a confiança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil por meio da ESPN (TV fechada) e do serviço de streaming Disney+. Em Portugal e na Espanha, o jogo será exibido pela plataforma DAZN.