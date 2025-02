Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

O embate entre Barcelona e Atlético de Madrid pela semifinal da Copa do Rei 2024/25 promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. Com ambas as equipes em boa fase, a expectativa é de um grande público no estádio Olímpico Lluís Companys. Este confronto é crucial para definir quem avançará para a final do torneio, e os torcedores estão ansiosos para ver seus times em ação.

A partida será transmitida no Brasil pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney, na versão Premium, permitindo que os fãs acompanhem cada lance ao vivo. O jogo está marcado para esta terça-feira, 25 de março, às 17h25, horário de Brasília. Com a promessa de fortes emoções, os dois clubes se preparam para um duelo que pode definir o rumo de suas temporadas.

Atlético de Madri e Barcelona empatam sem gols

Quais são os desfalques do Barcelona?

O Barcelona, sob o comando do técnico Hans-Dieter Flick, tem enfrentado alguns desafios com lesões nesta temporada. O goleiro Marc-André Ter Stegen, o jovem Marc Bernal e o defensor Andreas Christensen estão fora de combate devido a problemas físicos. Além disso, Lamine Yamal é dúvida para a partida, pois enfrenta um problema no pé. Apesar dessas ausências, o time catalão tem mostrado um futebol consistente e busca se consolidar como um forte candidato ao título.

Como está o Atlético de Madrid para o confronto?

O Atlético de Madrid, liderado por Diego Simeone, chega ao confronto em um ótimo momento. A equipe ostenta uma sequência de oito jogos sem derrotas, o que demonstra sua solidez e confiança. Com o elenco praticamente completo, Simeone pode contar com seus principais jogadores para enfrentar o Barcelona. Samuel Lino, que está em boas condições físicas, deve começar como titular, reforçando o ataque do time madrilenho.

O que esperar das campanhas recentes dos times?

O Barcelona tem mostrado um futebol renovado e competitivo, buscando retomar sua posição de destaque no cenário europeu. A equipe tem se destacado por sua capacidade de adaptação e pela qualidade técnica de seus jogadores. Por outro lado, o Atlético de Madrid tem se consolidado como uma equipe difícil de ser batida, com uma defesa sólida e um ataque eficiente. A campanha recente dos dois times indica que o confronto será equilibrado e disputado até o último minuto.

Com ambos os clubes em boa forma, a semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Atlético de Madrid promete ser um espetáculo de futebol. Os torcedores podem esperar um jogo repleto de intensidade, técnica e emoção, com cada equipe buscando a vitória para garantir uma vaga na final do torneio.