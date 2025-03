Gamarra critica reação de Luighi em episódio racista: ‘Geração muito sensível’

O episódio racista contra o atacante Luighi, do Palmeiras, segue rendendo fora de campo. Ídolo da seleção paraguaia, e com passagem marcante pelo próprio Verdão, o ex-jogador Gamarra criticou a reação do jovem brasileiro no jogo da Libertadores sub-20.

“Vi as imagens, houve uma provocação do jogador e uma reação lógica do torcedor. Para jogar futebol, precisa ter caráter. Não pode chorar porque te fizeram um gesto. É uma geração muito sensível”, disse Gamarra, à rádio paraguaia Ñaduti.

“No Brasil sempre tive companheiros negros e eles nunca saíram chorando de campo porque torcedores gritavam. Nós mesmos os chamávamos de ‘negão’ e não acontecia nada, era normal”, completou.

O episódio aconteceu em partida da Libertadores sub-20 contra o Cerro Porteño, clube que revelou Gamarra ao futebol. Após um torcedor imitar um macaco, o atacante Luighi deixou o campo chorando e desabafou depois da partida.

“Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime. Não vai mesmo perguntar sobre isso?”, disse Luighi, segurando o choro.

A Conmebol puniu o Cerro Porteño pelo episódio em 50 mil dólares, além do clube paraguaio ter que realizar uma campanha de conscientização nas redes sociais. O Palmeiras criticou fortemente a postura da entidade e a presidente Leila chegou a até levantar a possibilidade de se filiar a Concacaf.