Jogador do Palmeiras sofre racismo, vai às lagrimas e desabafa: ‘É crime’

Luighi, atacante do Palmeiras, foi mais uma vítima de racismo no futebol. Em partida disputada contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, 6, pela Copa Libertadores sub-20, um torcedor paraguaio imitou um macaco em direção ao atleta. O jovem deixou o campo de jogo revoltado e chorando. Após o apito final, se revoltou com a situação e cobrou as autoridades. Rivais, Corinthians e São Paulo se manifestaram em apoio a Luighi.

Até quando o racismo será negligenciado? Você é gigante, Luighi! 👏🏿 pic.twitter.com/DyEHhXbk61 — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

“Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime. Não vai mesmo perguntar sobre isso?”, disse Luighi, segurando o choro.

O atacante viu um torcedor do Cerro Porteño imitar um macaco, em ato racista, durante a partida. Após o apito final, em entrevista, foi questionado pelo repórter sobre o jogo e não segurou a revolta.

“A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender”, completou.

O Palmeiras se manifestou em nota oficial garantindo que vai cobrar punição aos envolvidos. Confira a nota na íntegra logo abaixo:

“É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você”.

Rivais do Palmeiras se manifestam em apoio

O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza ao atleta Luighi, reiterando o absoluto repudio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros. Acima de qualquer rivalidade, esta luta é contra o racismo. https://t.co/zwNw4hGMxK — Corinthians (@Corinthians) March 7, 2025