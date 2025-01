Gabigol teve ano conturbado no Flamengo e quer volta por cima no Cruzeiro

Gabigol teve um ano pra lá de tumultuado. Oficializado pelo Cruzeiro na madrugada desta quarta-feira, 1º, o atacante quer reencontrar o seu futebol e esquecer a última temporada. O ídolo do Flamengo viveu um 2024 de banco de reservas, fraude no doping, mal-estar com a torcida, rixa com o técnico Tite e adeus em meio à festa do título.

Ao longo do ano, foram apenas 38 jogos e oito gols marcados. Ainda assim, o suficiente para adicionar a Copa do Brasil à galeria de troféus com o clube. Aos 28 anos, o atacante tem dois campeonatos Paulista (Santos); duas Libertadores, uma Recopa, dois Brasileiro, duas Copa do Brasil e quatro Carioca (Flamengo).

“Sou viciado em vencer, em missão nova, em desafios diferentes, eu não sou um jogador acomodado, então eu tento sempre buscar novos desafios, que seja pessoal, que seja dentro de campo, fora de campo também, então eu acho que é um clube que vai me trazer isso e eu preciso dessa motivação”, disse Gabigol à TV Globo, já como jogador do Cruzeiro — a apresentação oficial acontece no sábado.

Reserva no Cariocão

Gabigol chegou em boa forma e livre de lesões para a temporada 2024. Ainda assim, Pedro era o centroavante titular e diminuiu a minutagem do atacante em campo. Coube ao atacante marcar dois gols nas oito partidas em que atuou.

Gabigol e fraude no doping

Em 25 de março, no entanto, Gabigol chegou a ser suspenso por dois anos por fraude no exame antidoping. A decisão do TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) determinou que o atleta sequer poderia treinar nas dependências do Flamengo e ficaria sem atuar até abril de 2025. No CAS (Corte Arbitral do Esporte), em 16 de julho, Gabigol viu o processo anulado e foi liberado para jogar.

Gabigol com a camisa do Corinthians

Ainda sem ser utilizado como acreditava que deveria, contudo, Gabigol apareceu em um momento de folga com a camisa do Corinthians. A atitude não pegou bem para a maior parte da torcida e a diretoria se viu obrigada a agir. Além de multa de 10% do salário, o então camisa 10 perdeu a honraria de Zico e passou a jogar com a número 99.

Gabigol e a relação com Tite

O atacante o treinador, que já não tinham boa relação, romperam de vez após esse episódio. Foi aí então, que segundo o próprio jogador em entrevistas, passou a procurar outro time. Inicialmente, o Palmeiras e até o Corinthians foram os alvos. Gabigol ainda recusou uma oferta de renovação de um ano de contrato com o Flamengo. Em setembro, quando Pedro se machucou, o atacante chegou a ser reserva do jovem Carlinhos.

Importância de Filipe Luís

A demissão do técnico Tite foi tarde para os planos de Gabigol. A chegada do ex-companheiro Filipe Luís foi providencial, mas o atacante já estava certo que deixaria o clube. Ainda durante a festa pelo título da Copa do Brasil, Gabigol anunciou que deixaria o Flamengo.

