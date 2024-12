Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (22/12/2024)

O domingo será repleto de jogos, nas mais diversas ligas nacionais ao redor do mundo. Pela Premier League, o clássico do Big Six acontece entre Tottenham e Liverpool. Além disso, o Real Madrid recebe o Sevilla em casa por LaLiga.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Premier League

11h – Everton x Chelsea (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Fulham x Southampton (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Leicester x Wolves (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Manchester United x Bournemouth (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 13h30 – Tottenham x Liverpool (Disney+ Brasil / ESPN)

LaLiga

10h – Valencia x Alavés (Disney+ Brasil / ESPN3)

(Disney+ Brasil / ESPN3) 12h15 – Real Madrid x Sevilla (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – Las Palmas x Espanyol (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – Leganés x Villarreal (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h – Real Betis x Rayo Valecano (Disney+ Brasil)

Série A italiana

08h30 – Roma x Parma (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 11h – Venezia x Cagliari (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Atalanta x Empoli (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h45 – Monza x Juventus (Disney+ Brasil / ESPN)

Bundesliga

11h30 – Bochum x Heidenheim (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 13h30 – Wolfsburg x Borussia Dortmund (Youtube CazéTV / Prime Video / TV Cultura)

Liga Portugal

14h – Santa Clara x Braga (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h30 – Gil Vicente x Sporting (Disney+ Brasil / ESPN3)

Liga Holandesa