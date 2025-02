Flamengo se aproxima da contratação de craque europeu

O Flamengo está em fase avançada de negociações para contratar o volante Jorginho, atualmente no Arsenal. Esta movimentação visa fortalecer o elenco rubro-negro, com expectativa de que o jogador assine um pré-contrato que poderá entrar em vigor a partir do meio do ano. As informações sobre o andamento das negociações vieram a público através do jornalista Venê Casagrande.

Publicidade

Natural de Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, possui contrato com o Arsenal até o final desta temporada europeia. Apesar disso, o time inglês não demonstra interesse em liberar o atleta antes do término do vínculo atual. O contrato projetado com o Flamengo seria de três anos, somando-se ao interesse do clube em reforçar o meio-campo, especialmente devido à situação contratual do chileno Erick Pulgar, cujo contrato se encerra no final do ano.

Jorginho em sua casa, em Londres: novo desafio na Premier – Alexandre Battibugli/PLACAR

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem é o Jorginho e qual sua carreira no futebol?

Jorginho nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro, embora tenha nascido no Brasil. Sua carreira começou no Hellas Verona, na Itália, de onde se transferiu para o Napoli. Em 2018, tornou-se jogador do Chelsea, equipe pela qual conquistou a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA em 2021. Desde 2022, atua no Arsenal, um dos clubes mais tradicionais da Premier League.

Ao longo da sua trajetória, destacou-se por sua habilidade de controlar o ritmo de jogo e sua técnica apurada, atributos que fazem dele uma peça desejada por várias equipes. Sua contribuição foi crucial para a seleção italiana na conquista da Eurocopa de 2021, aumentando ainda mais seu prestígio no cenário internacional.

Por que Jorginho é alvo do Flamengo?

O Flamengo vê em Jorginho uma oportunidade de mercado para aumentar a qualidade do meio-campo. Com a possível saída de Erick Pulgar, o clube precisa de uma reposição de alto nível, e Jorginho seria a escolha ideal devido à sua experiência e sucesso internacional. O clube carioca planeja manter sua competitividade em competições regionais e continentais, e a chegada de um jogador com o calibre de Jorginho pode ser essencial para atingir esse objetivo.

Publicidade

Quais seriam os próximos passos para o Flamengo e Jorginho?

A negociação ainda depende de acordos finais entre o jogador e o clube, além de possíveis ajustes legais relacionados ao término antecipado do contrato de Jorginho com o Arsenal. Caso o Flamengo consiga fechar o pré-contrato, será um passo significativo na estratégia de fortalecimento do elenco para as próximas temporadas.

Além de assegurar o vínculo com Jorginho, o Flamengo provavelmente continuaria a monitorar o mercado em busca de mais reforços. O foco estaria em manter uma equipe bem estruturada para lutar por títulos e, possivelmente, abrir novos caminhos em cenários internacionais.

Com a chegada de Jorginho, o Flamengo não apenas ganharia um jogador de qualidade comprovada, mas também traria um nome de peso que poderia reforçar o apelo internacional do clube. A expectativa é de que, uma vez finalizado, este acordo traga benefícios tanto dentro quanto fora de campo, consolidando o Flamengo como uma força ainda mais desafiadora no futebol brasileiro e continental.