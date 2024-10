Entenda as diferenças entre a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa

A existência de dois badalados troféus individuais para o melhor joga dor da temporada costuma causar confusão. Sim, a Bola de Ouro – que será entregue nesta segunda-feira, 28, em Paris, com Vini Jr. como favorito – e o prêmio da Fifa são premiações distintas, com exceção de um curto período de fusão entre 2010 e 2015, quando era chamado de Fifa Ballon D’Or. Na maior parte do tempo, porém, desde a criação do prêmio de jogador do ano da Fifa, foram concorrentes – e ambos bastante desejados.

A Bola de Ouro, criada em 1956 pela France Football, tem maior reconhecimento na Europa. O galardão, na verdade, ficou por muito tempo restrito ao continente, já que até 1994 apenas atletas europeus podiam disputá-la. É por essa razão que craques como o argentino Diego Armando Maradona e o brasileiro Pelé jamais conquistaram uma Bola de Ouro.

A Fifa se aproveitou desta falha e em 1991 criou seu próprio troféu de número 1 do mundo, vencido pelo alemão Lothar Matthäus. Preocupada com a concorrência, em 1995, enfim, a Bola de Ouro abriu suas fronteiras, com o liberiano George Weah como campeão – e, até hoje, o único africano a ganhá-la.

Depois que a parceria com a France Football foi desfeita, a Fifa criou um novo prêmio em 2016, o The Best, enquanto a revista francesa seguiu com a marca Bola de Ouro. Recentemente, a entidade anunciou que sua premiação passará a se chamar Fifa Awards, ainda sem data definida.

Nem sempre os vencedores coincidiram e existe certa rivalidade entre os prêmios. O polonês Robert Lewandowski ganhou duas vezes o prêmio da Fifa e, claro, disse considerá-lo o “mais justo”.

Os prêmios têm diferentes critérios de votação. Para a Bola de Ouro, a France Football pré-estabelece uma lista inicial de 30 finalistas, feita por 30 profissionais da casa. Em seguida, entram em cena jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa masculino e 50 do feminino. Cada um deles elege seu top 5, levando em conta três aspectos: desempenho individual, sucesso da equipe e bom comportamento em campo.

No The Best, que costuma ser entregue em janeiro, um “comitê de notáveis” composto por ex-jogadores (Kaká foi o último representante do Brasil) elege dez finalistas. A escolha final é feita por quatro grupos: técnicos das seleções filiadas à Fifa; capitães dessas equipes; um jornalista de cada país; votação on-line de torcedores.

O Brasil possui mais títulos do prêmio da Fifa do que da Bola de Ouro. Em 1997, o país chegou a celebrar uma dobradinha com Ronaldo e Roberto Carlos – e troféus entregues por Pelé. Desde Kaká em 2007, quem chegou mais perto foi Neymar, com dois “bronzes”.

Qual vale mais?

Não há consenso sobre o tema atualmente, mas é possível dizer que nos anos 1990 o Fifa World Player chegou a ser tratado como o prêmio mais badalado, pelo menos no Brasil, onde nos acostumamos a dizer que Ronaldo ganhou 3 vezes o prêmio de melhor do mundo (Bola de Ouro foram só duas) e Ronaldinho duas vezes (uma Bola de Ouro ficou com o ucraniano Andriy Schevchenko).

Foi então que outro tiro no pé foi dado, desta vez pela Fifa, que em 2010 unificou seu prêmio com a France Football e criou o Fifa Ballon D’Or, troféu que foi disputado a tapa por Messi e Cristiano Ronaldo. Por questões contratuais, a parceria foi desfeita em 2016, e a Fifa criou um novo prêmio, o The Best, enquanto a France Football seguiu com a marca Bola de Ouro.

Nem sempre os vencedores coincidiram e hoje já existe certa rivalidade entre os prêmios. O polonês Robert Lewandowski, por exemplo, já ganhou duas vezes o prêmio da Fifa e disse considerá-lo o “mais justo”. No início deste ano, com a vitória de Messi no prêmio The Best, ocorreu pela nona vez, a segunda seguida, de os prêmios terem vencedores diferentes – Benzema foi o Bola de Ouro de 2022.

As nove vezes em que os prêmios divergiram:

1991

Bola de Ouro: Jean-Pierre Papin (França)

Melhor do Mundo Fifa: Lothar Matthäus (Alemanha)

1994

Bola de Ouro: Hristo Stoichkov (Bulgária)

Melhor do Mundo Fifa: Romário (Brasil)

1996

Bola de Ouro: Matthias Sammer (Alemanha)

Melhor do Mundo Fifa: Ronaldo (Brasil)

2000

Bola de Ouro: Luís Figo (Portugal)

Melhor do Mundo Fifa: Zinedine Zidane (França)

2001

Bola de Ouro: Michael Owen (Inglaterra)

Melhor do Mundo Fifa: Luís Figo (Portugal)

2003

Bola de Ouro: Pavel Nedved (República Tcheca)

Melhor do Mundo Fifa: Zinedine Zidane (França)

2004

Bola de Ouro: Andriy Shevchenko (Ucrânia)

Melhor do Mundo Fifa: Ronaldinho (Brasil)

2021

Bola de Ouro: Lionel Messi (Argentina)

Fifa The Best: Robert Lewandowski (Polônia)

2022

Bola de Ouro: Karim Benzema (França)

Fifa The Best: Lionel Messi

*Em 2020, a France Football não realizou a cerimônia da Bola de Ouro por causa da pandemia de covid-19. Já a Fifa concedeu o The Best a Lewandowski

