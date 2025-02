O atacante brasileiro Endrick, do Real Madrid, vai avaliar ao fim da temporada uma possível mudanças de ares. A informação é do jornal espanhol As, que diz que o camisa 16 pesa ter maior sequência em busca de espaço na seleção brasileira. Até aqui ele fez cinco gols em 22 partidas na temporada, sendo titular em apenas seis.

Segundo a publicação, Endrick e seus agentes negaram a possibilidade de uma transferência na janela de de transferências de inverno, entre dezembro e janeiro. O jogador até ganhou oportunidades na Copa do Rei, tendo sido titular duas vezes e marcado três gols.

A reportagem ainda explica que uma saída em definitivo está descartada. A ideia é para que atue por empréstimo em alguma equipe, a exemplo do que já foi feito com outros jogadores.

Endrick foi apresentado no Real Madrid em 27 de julho de 2024, em festa armada pelo clube no estádio Santiago Bernabéu. Ele assinou um contrato de seis anos e não conseguiu conter as lágrimas pela emoção de jogar pelo clube espanhol.

A operação que selou a venda do jogador ao futebol espanhol ocorreu em dezembro de 2022. A operação conta com valores fixos e bônus por metas atingidas, chegando a aproximadamente 72 milhões de euros (R$ 409 milhões à época).

Pela seleção brasileira principal, o jovem jogador teve um início avassalador, se tornando o artilheiro da era Dorival. Contudo, foi pouco aproveitado na disputa da Copa América disputada nos Estados Unidos e ausência nas últimas convocações.

