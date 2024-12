EA Sports FC 25: Endrick divulga seu time no game

O jovem prodígio do Real Madrid, Endrick, surpreendeu ao divulgar nas redes sociais sua formação preferida no jogo EA Sports FC 25. A escalação tem ganhado destaque, especialmente por incluir não apenas colegas de equipe do Real, mas também uma renomada atleta do Barcelona, inimigo tradicional dos blancos.

A equipe montada por Endrick adota a formação 4-4-2. No gol está Courtois, conhecido por sua experiência. As laterais são defendidas por Javier Zanetti, ídolo da Inter de Milão, e Cole, famoso ex-jogador do Chelsea. O miolo de zaga é reforçado por Ruben Días, do Manchester City, e Micky van de Ven, do Tottenham.

Time de Endrick no EA Sports FC 25.

Um Meio-Campo Estelar Escolhido por Endrick

O meio-campo robusto conta com uma poderosa dupla: Moussa Sissoko, do Watford, e o lendário Xabi Alonso, associado ao Real Madrid. Também no meio estão Georginio Rutter, atualmente no Brighton, e Alexia Putellas, do Barcelona, a quem Endrick exaltou por seu incrível talento.

A Frente Ofensiva de Endrick

Na linha de ataque, Endrick escolheu ele mesmo como parte da dupla, se unindo a Vinicius Júnior. Essa decisão ressalta não só a capacidade ofensiva de Endrick, mas também sua confiança em Vinicius como uma peça chave para um ataque poderoso.

Avaliações Pessoais de Endrick

Além de montar a equipe, Endrick compartilhou suas avaliações exclusivas sobre os desempenhos dos jogadores:

Javier Zanetti: “6/10”

Cole: “7/10 – bom”

Ruben Días: “10/10 – XERIFE, jogou o fino da pelota”

Micky van de Ven: “9/10 – sem palavras, obrigado, EA”

Moussa Sissoko: “8/10 – pitbull cachorro louco”

Xabi Alonso: “7/10 – cumpriu a sua, sua playstyles plus ajuda muito”

Georginio Rutter: “8/10 – craque de bola”

Alexia Putellas: “9/10 – que jugadora, madre mia”

Endrick: “sem nota kkkkk”

Vinicius Júnior: “10/10” e um emoji de troféu

O Significado das Escolhas de Endrick

As seleções e classificações reveladas por Endrick oferecem uma visão interessante de suas preferências e estilo no EA Sports FC 25. Sua equipe sintetiza uma combinação fascinante entre tradição no futebol e o reconhecimento dos talentos contemporâneos. Essas escolhas prometem influenciar fãs e jogadores, ilustrando novas formas de unir jogadores de diversas gerações e equipes.