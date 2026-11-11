O volante Alan Franco e o atacante Alan Minda, ambos do Atlético-MG, foram cortados da seleção equatoriana após exames constatarem lesões musculares. A informação foi confirmada pela Federação Equatoriana de Futebol.

As lesões foram detectadas após avaliações clínicas e exames de imagem realizados logo na chegada dos atletas à concentração da equipe nacional. Com os diagnósticos, os dois jogadores foram desconvocados dos amistosos contra Costa Rica e Bolívia, agendados para os dias 13 e 17 de novembro.

De acordo com a federação local, ambos iniciaram tratamento com a supervisão dos médicos da equipe equatoriana, enquanto a diretoria atleticana foi imediatamente informada sobre o quadro clínico.

O problema físico ocorre em um momento decisivo para a equipe comandada por Eduardo Domínguez. O clube disputa a final da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Com o problema muscular, Alan Minda passa a ser dúvida para o confronto continental. Já Alan Franco não atuaria na decisão de qualquer forma porque foi expulso na semifinal contra o Montevideo City Torque e cumpre suspensão automática.

Antes da final internacional, o Galo visita o Mirassol pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e ainda enfrentará Bahia, Vasco e Corinthians na reta final da competição nacional.

O departamento médico do time mineiro já conta com outros nomes em recuperação, como Victor Hugo, Thiago Borbas e Reinier. Até o momento, nem a federação nem o clube divulgaram uma estimativa de prazo para o retorno da dupla.