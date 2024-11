Dortmund e Flamengo celebrarão Pelé e imigração alemã em amistoso

No próximo dia 20 de novembro, a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, será palco do jogo de lendas entre Borussia Dortmund e Flamengo. A partida amistosa será realizada em homenagem ao Rei Pelé, morto em 29 de dezembro de 2022, e para celebrar os 200 anos de imigração alemã no Brasil.

O “Dia do Rei Pelé” foi instituído pela Lei 14.909 de 2024 e é cobrado todo ano no dia 19 de novembro. Essa data celebra o milésimo gol de Pelé, marcado em 1969 numa partida entre Santos e Vasco, conforme informado pela Agência Senado. A partida das lendas ocorre no dia seguinte, como uma forma de tributo ao atleta, que faleceu em 2022.

O Dortmund será liderado pelos técnicos Jörg Heinrich e Teddy de Beer, vencedores da Copa do Mundo. Dentre os jogadores escalados, estarão 7 brasileiros: os campeões de 2002, Ewerthon, Dede, Evanilson e Amoroso, assim como Felipe Santana e Tinga, e o vencedor da Champions League, Júlio Cesar.

“É uma honra participar deste jogo especial, celebrando Pelé e tudo o que ele representa, além de homenagear os laços entre Brasil e Alemanha. Para mim, é reviver a alegria e a união que o futebol traz”, comentou Ewerthon, ex-jogador que fez parte do Borussia Dortmund por quatro anos, sendo responsável pelo gol que levou o time a ser campeão da Bundesliga na temporada 2001/02.

Esse encontro entre lendas promete unir gerações e celebrar o que o futebol tem de melhor: a conexão entre pessoas e culturas. Ao homenagear Pelé e marcar os 200 anos de imigração alemã no Brasil, a partida traz ídolos que fizeram história, agora juntos para reviver grandes momentos.

