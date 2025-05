Di María retorna ao Rosario Central após 18 anos

Ángel Di María está de volta ao Rosario Central, após 18 anos. O clube canalla anunciou o retorno do ídolo argentino nesta quinta-feira, 29. Ainda assim, Fideo ficará disponível e se apresentará somente após disputar o Mundial de Clubes pelo Benfica.

Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir 💙💛 pic.twitter.com/JhakDVuR4M — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

Com contrato com o Benfica até julho, por isso Di María ainda disputará o Mundial. De acordo com a imprensa argentina, o atacante viajou até Rosario com a família para conhecer seu sobrinho. Neste tempo, as conversas se iniciaram e caminharam rápido. Atual presidente do Central e ex-companheiro de Fideo entre 2006 e 2007, Gonzalo Belloso se encarregou das tratativas.

Di María é cria e torcedor do Rosario Central. O atacante argentino estreou no profissional da equipe canalla em 2006 e ficou até 2007, quando foi vendido pelo Benfica. No curto período de um ano, Fideo vestiu a camisa Auriazul em 39 oportunidades, marcando seis gols e duas assistências.

O retorno de Di María era uma esperança do torcedor canalla há pelo um ano. Isso porque o clube e atleta haviam acordado o retorno em 2024, mas a negociação parou depois que o atacante e sua família receberam ameaças de morte. De acordo com a imprensa argentina, as ameaças à época vieram de torcedores do Newell’s Old Boys, equipe rival.

