Lionel Messi já tem uma data para a sua despedida da seleção argentina. O craque foi convocado para uma série de três amistosos em Buenos Aires, na Argentina, mas entrará em campo apenas no último compromisso da série, contra Benin, em 6 de outubro.
O presidente da AFA, Claudio Tapia, fez o anúncio e confirmou que atletas campeões do mundo em 2022 estarão presentes na cerimônia que homenageará o camisa 10. Bolívia e Burkina Faso serão os outros dois adversários da Argentina.
“A todos os torcedores da seleção argentina e a todos argentinos e argentinas, quero comunicar que, depois de uma conversa com o técnico Lionel Scaloni, tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o emblema da nossa seleção, o nosso capitão, Lionel André Messi, para que possa ter a despedida que realmente merece no dia 6 de outubro aqui, na Argentina”, disse Tapia.
Do futebol brasileiro, apenas os palmeirenses Giay (lateral-direito) e Flaco López (atacante) foram convocados.
Convocados da Argentina para despedida de Lionel Messi
- Goleiros: Emiliano Martínez (Chelsea), Musso (Atlético de Madrid) e Rulli (Manchester City).
- Defensores: Giay (Palmeiras), Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Foyth (Recreativo Huelva), Facundo Medina (Bayer Levekusen), Tagliafico (Lyon), Román Vega (Zenit) e Valentín Barco (Chelsea).
- Meio-campistas: Enzo Fernández (Manchester City), Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipsiwch Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Mastantuono (Fiorentina) e Matías Soulé (Roma).
- Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico González (Juventus), Prestianni (Benfica), Flaco López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Messi (Inter Miami).