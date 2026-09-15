Lionel Messi já tem uma data para a sua despedida da seleção argentina. O craque foi convocado para uma série de três amistosos em Buenos Aires, na Argentina, mas entrará em campo apenas no último compromisso da série, contra Benin, em 6 de outubro.

O presidente da AFA, Claudio Tapia, fez o anúncio e confirmou que atletas campeões do mundo em 2022 estarão presentes na cerimônia que homenageará o camisa 10. Bolívia e Burkina Faso serão os outros dois adversários da Argentina.

Carregando imagem 7 fotos 01 / 07

“A todos os torcedores da seleção argentina e a todos argentinos e argentinas, quero comunicar que, depois de uma conversa com o técnico Lionel Scaloni, tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o emblema da nossa seleção, o nosso capitão, Lionel André Messi, para que possa ter a despedida que realmente merece no dia 6 de outubro aqui, na Argentina”, disse Tapia.

Do futebol brasileiro, apenas os palmeirenses Giay (lateral-direito) e Flaco López (atacante) foram convocados.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Convocados da Argentina para despedida de Lionel Messi