Cruzeiro tem grandes problemas no sistema defensivo

O Cruzeiro enfrenta uma temporada desafiadora em 2025, especialmente no que diz respeito ao seu setor defensivo. Sob o comando de Leonardo Jardim, que assumiu a equipe em fevereiro, o time busca soluções para reduzir a quantidade de gols sofridos. Até o momento, a equipe participou de 10 partidas oficiais no Campeonato Mineiro, sofrendo gols em nove delas.

Publicidade

Com uma média de 1,1 gol sofrido por jogo, o Cruzeiro precisa encontrar maneiras de fortalecer sua defesa. A única partida em que não foi vazado ocorreu na vitória por 1 a 0 contra o Tombense, ainda sob a direção de Fernando Diniz. Desde então, a equipe tem enfrentado dificuldades para manter sua meta intacta.

Torcida do Cruzeiro – Fonte: Instagram/@cruzeiro

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é o papel do sistema defensivo no desempenho do Cruzeiro?

Fabrício Bruno, zagueiro e líder da defesa celeste, defende que a responsabilidade pelos gols sofridos não deve recair apenas sobre o sistema defensivo. Ele argumenta que o futebol é um esporte coletivo e que todos os jogadores, independentemente de sua posição, compartilham a responsabilidade pelos resultados. Para ele, é injusto atribuir a culpa exclusivamente aos defensores.

O zagueiro destaca que, quando o time sofre gols, a crítica geralmente se concentra na defesa, mas que é importante lembrar que o processo é coletivo. Assim como a equipe perde gols, também sofre gols, e isso afeta todos os membros do clube, desde os jogadores até a diretoria.

Como o Cruzeiro pode melhorar sua defesa?

Com a eliminação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem um período de preparação até o início do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Mirassol no final de março. Durante esse tempo, Leonardo Jardim e sua equipe técnica têm a oportunidade de ajustar o sistema defensivo e buscar reforços para fortalecer o elenco.

Publicidade

O treinador já identificou a necessidade de novas contratações e está em diálogo com a diretoria para trazer um ou dois reforços que possam oferecer mais soluções ao time. A expectativa é que essas adições ajudem a equilibrar a equipe e a melhorar o desempenho defensivo.

Quais são as opções defensivas atuais do Cruzeiro?

Atualmente, o Cruzeiro conta com um elenco defensivo composto por 12 jogadores, incluindo goleiros, laterais e zagueiros. Entre os nomes estão os goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio; os laterais William, Fagner, Marlon e Kaiki; e os zagueiros Fabrício Bruno, João Marcelo, Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Mateo Gamarra. A equipe busca integrar novos talentos para complementar essas opções e aumentar a competitividade.

Com o planejamento estratégico e possíveis reforços, o Cruzeiro espera melhorar seu desempenho defensivo e alcançar melhores resultados nas competições futuras.