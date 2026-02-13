A noite deste sábado, 14, promete tensão e ares de decisão no Vale do Rio Doce. O Democrata-GV recebe o Betim no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão, em Governador Valadares. A partida, válida pela oitava e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro de 2026, tem início marcado para as 19h (de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que lutam pela sobrevivência na elite estadual.

Confronto direto contra a degola

O duelo carrega um peso dramático para as pretensões dos clubes. Com a competição chegando ao seu desfecho na fase de grupos, Democrata-GV e Betim encontram-se em situações delicadas na parte inferior da tabela, transformando o jogo em uma verdadeira final.

O Democrata-GV, com sete pontos, entra em campo pressionado. A equipe vem de uma sequência de resultados negativos que gerou fortes protestos da torcida, incluindo pichações nos muros do estádio. Apesar da crise interna, a Pantera depende apenas de si: uma vitória simples em casa garante a permanência no Módulo I sem a necessidade de secar os adversários. O fator casa e a pressão do Mamudão são as principais armas para evitar o descenso.

Para o Betim, o cenário é ainda mais crítico. A equipe inicia a rodada na zona de rebaixamento, somando apenas 6 pontos. Para escapar da queda para o Módulo II, o time precisa, obrigatoriamente, vencer fora de casa e torcer por uma combinação de resultados, tornando a postura ofensiva uma necessidade para o confronto.

Onde assistir a Democrata-GV x Betim

Para o torcedor que não puder comparecer ao estádio em Governador Valadares, o confronto será exibido pelo Premiere (sistema pay-per-view).